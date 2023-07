Météo : un week-end ensoleillé, mais pas étouffant !

L’été rime avec la saison du "lâcher prise" et les amateurs de sports-loisirs nature sont de plus en plus nombreux et variés sur les chemins de randonnée franc-comtois. Que ce soit à pied, à VTT, à cheval, à moto ou encore en camping-car, un minimum de précautions s’impose, en particulier dans les zones de surtourisme. Le Collectif de défense des loisirs verts (Codever), association qui promeut les activités de loisirs verts depuis 1987, nous donne 10 conseils pour que la balade se déroule sans anicroche.