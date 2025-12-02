Micronora, le rendez-vous mondial des microtechniques revient en septembre 2026 à Besançon

Le salon Micronora, référence internationale des microtechniques et de la précision, se tiendra à Besançon du 29 septembre au 2 octobre 2026. Présenté comme un véritable espace d’innovation, l’événement réunira l’ensemble de l’écosystème mondial du submillimétrique : R&D, ingénierie, fabrication, sous-traitance, outillage, métrologie ainsi qu’intégration de systèmes complexes.

Porté par une dynamique industrielle en constante évolution, Micronora s’affirme comme le lieu où “se construit l’avenir des technologies de pointe”. Les entreprises présentes y démontreront une expertise rare, fondée sur leur capacité à concevoir et contrôler des composants dont “la marge d’erreur se compte en microns”.

Cette maîtrise extrême positionne les exposants comme des acteurs clés de la transformation industrielle. Les microtechniques ne se limitent plus à quelques domaines : elles “irriguent désormais l’ensemble des marchés”. Elles se retrouvent ainsi dans les implants médicaux avancés, les capteurs aéronautiques optimisés, les mouvements horlogers de précision, les systèmes militaires sécurisés ou encore les composants électroniques haute performance.

Une transversalité au cœur de l’événement

Micronora entend également mettre en lumière la circulation des idées et des savoir-faire. Chercheurs, bureaux d’études, fabricants, sous-traitants, intégrateurs ou spécialistes de la métrologie se côtoient au sein d’un même espace, favorisant le dialogue entre disciplines. Les compétences “se complètent et se transposent”, permettant qu’“une innovation née pour un secteur trouve une application dans un autre”. Cette “fertilisation croisée” constitue l’ADN du salon et donne naissance à des avancées concrètes pour l’industrie.

Un Zoom 2026 consacré à l’aéronautique-spatial-défense

Comme à chaque édition, Micronora proposera son espace thématique immersif : le Zoom. À mi-chemin entre démonstration et laboratoire technologique, ce dispositif met en lumière le rôle des microtechniques dans un domaine stratégique donné. En 2026, il montrera comment elles sont “un vecteur incontournable de l’aéronautique-spatial-défense”.