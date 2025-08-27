Mercredi 27 Août 2025
Besançon
Economie

"Le Numérique" : un bâtiment de 3.000 m2 à 10,5 M€ bientôt au cœur de Planoise

Publié le 27/08/2025 - 12:00
Mis à jour le 27/08/2025 - 11:06

Coût : 10,5 M€ • Inscrit dans le Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) de Planoise, le bâtiment "Le Numérique" devrait voir le jour d’ici 2027. Le chantier commencera, lui, dès le mois de novembre 2025, a-t-on appris ce 26 août.

© Hélène Loget
1/5 - © Hélène Loget
Le bâtiment s’étendra sur 3.000 m2 rue du Luxembourg dans le quartier de Planoise à Besançon. Pour l’instant, l’espace est vide, le sol nu, juste terrassé. Fut un temps où se trouvait l’immeuble des Charmettes, démoli en 2022.

Un bâtiment pour qui ?

Le Numérique comportera un rez-de-chaussée vitré dédié à un tiers-lieu. Ce dernier recevra donc le public et sera un espace de formation et d’informations au numérique. Concrètement, il contribuera à "rendre plus accessible le numérique", notamment avec les démarches administratives à effectuer en ligne, nous est-il précisé lors de la conférence de presse donnée ce 26 août 2025. Un Fablab équipé de machines numériques sera également accessible (ou via un abonnement) ainsi qu'une salle immersive à 360°, une salle des hôtes pour des animations, des séminaires ou des conférences.

À l’étage, on retrouvera un espace coworking (contrats d’occupation flexible) ainsi que des bureaux et open-space en location.

© Hélène Loget

Enfin, le bâtiment a été conçu par l’architecte Jean-Baptiste Barbet qui l'a été pensé en termes d’économie d’énergie, de service et de confort.

Qui paie ?

Au total, 10,5 millions d’euros ont été nécessaires pour mener à bien le projet. Plusieurs acteurs ont participé. Les financements sont répartis de la manière suivante :

  • ANRU - NPNRU (convention pluriannuelle) : 1.5 M€
  • ANRU + (Planoise - quartier d’excellence du numérique) : 1,2 M€
  • Région Bourgogne-Franche-Comté 2,8M€
  • GBM (participation à l’investissement) : 2M€
  • Banque des Territoires (prêt renouvellement urbain) : 2,3 M€

Publié le 27 aout à 12h00 par Hélène L.
