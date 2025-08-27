"Le Numérique" : un bâtiment de 3.000 m2 à 10,5 M€ bientôt au cœur de Planoise

Le bâtiment s’étendra sur 3.000 m2 rue du Luxembourg dans le quartier de Planoise à Besançon. Pour l’instant, l’espace est vide, le sol nu, juste terrassé. Fut un temps où se trouvait l’immeuble des Charmettes, démoli en 2022.
Un bâtiment pour qui ?
Le Numérique comportera un rez-de-chaussée vitré dédié à un tiers-lieu. Ce dernier recevra donc le public et sera un espace de formation et d’informations au numérique. Concrètement, il contribuera à "rendre plus accessible le numérique", notamment avec les démarches administratives à effectuer en ligne, nous est-il précisé lors de la conférence de presse donnée ce 26 août 2025. Un Fablab équipé de machines numériques sera également accessible (ou via un abonnement) ainsi qu'une salle immersive à 360°, une salle des hôtes pour des animations, des séminaires ou des conférences.
À l’étage, on retrouvera un espace coworking (contrats d’occupation flexible) ainsi que des bureaux et open-space en location.
Enfin, le bâtiment a été conçu par l’architecte Jean-Baptiste Barbet qui l'a été pensé en termes d’économie d’énergie, de service et de confort.
Qui paie ?
Au total, 10,5 millions d’euros ont été nécessaires pour mener à bien le projet. Plusieurs acteurs ont participé. Les financements sont répartis de la manière suivante :
- ANRU - NPNRU (convention pluriannuelle) : 1.5 M€
- ANRU + (Planoise - quartier d’excellence du numérique) : 1,2 M€
- Région Bourgogne-Franche-Comté 2,8M€
- GBM (participation à l’investissement) : 2M€
- Banque des Territoires (prêt renouvellement urbain) : 2,3 M€
Ce mercredi 27 septembre, les élus de Grand Besançon Métropole (GBM) ont présenté quelques-uns des sujets qui seront soumis au vote du prochain conseil communautaire prévu ce jeudi 28 septembre à Besançon. Parmi ceux-ci, un futur bâtiment numérique qui s’inscrit dans le Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) de Planoise qui verra le jour dans le secteur Île-de-France en 2025.