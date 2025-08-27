"Le Numérique" : un bâtiment de 3.000 m2 à 10,5 M€ bientôt au cœur de Planoise

Coût : 10,5 M€ • Inscrit dans le Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) de Planoise, le bâtiment "Le Numérique" devrait voir le jour d’ici 2027. Le chantier commencera, lui, dès le mois de novembre 2025, a-t-on appris ce 26 août.

Le bâtiment s’étendra sur 3.000 m2 rue du Luxembourg dans le quartier de Planoise à Besançon. Pour l’instant, l’espace est vide, le sol nu, juste terrassé. Fut un temps où se trouvait l’immeuble des Charmettes, démoli en 2022.

Un bâtiment pour qui ?

Le Numérique comportera un rez-de-chaussée vitré dédié à un tiers-lieu. Ce dernier recevra donc le public et sera un espace de formation et d’informations au numérique. Concrètement, il contribuera à "rendre plus accessible le numérique", notamment avec les démarches administratives à effectuer en ligne, nous est-il précisé lors de la conférence de presse donnée ce 26 août 2025. Un Fablab équipé de machines numériques sera également accessible (ou via un abonnement) ainsi qu'une salle immersive à 360°, une salle des hôtes pour des animations, des séminaires ou des conférences.

À l’étage, on retrouvera un espace coworking (contrats d’occupation flexible) ainsi que des bureaux et open-space en location.

Enfin, le bâtiment a été conçu par l’architecte Jean-Baptiste Barbet qui l'a été pensé en termes d’économie d’énergie, de service et de confort.

Qui paie ?

Au total, 10,5 millions d’euros ont été nécessaires pour mener à bien le projet. Plusieurs acteurs ont participé. Les financements sont répartis de la manière suivante :