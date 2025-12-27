Samedi 27 Décembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Franche-Comté
Société

Mister France 2026 : Eddy Bailly, agriculteur, représentera la Franche-Comté en finale nationale

Publié le 27/12/2025 - 17:00
Mis à jour le 23/12/2025 - 15:15

La grande finale nationale de Mister France se tiendra le 17 janvier 2026 à Rueil-Malmaison. À cette occasion, Eddy Bailly, élu Mister France Franche-Comté 2025, représentera la région lors de cet événement national réunissant les candidats sélectionnés dans chaque territoire.

Eddy Bailly © DR
Eddy Bailly, Mister France Franche-Comté 2025 © Laurentbonphoto
1/2 - Eddy Bailly © DR
2/2 - Eddy Bailly, Mister France Franche-Comté 2025 © Laurentbonphoto

L’élection Mister France réunira les représentants régionaux venus de toute la France. Eddy Bailly portera l’écharpe de la Franche-Comté lors de cette finale, avec l’objectif de faire rayonner son territoire sur la scène nationale.

Un héritage agricole revendiqué

Issu "d’une lignée d’agriculteurs depuis le XVII? siècle", Eddy Bailly s’inscrit dans une histoire familiale profondément ancrée dans le monde rural. Selon le texte de présentation, il est "héritier d’une histoire où les valeurs ne se proclament pas mais se vivent", soulignant un attachement aux principes transmis par les générations précédentes.

Donner une voix au monde agricole

À travers sa participation au concours, le candidat affirme vouloir "être la voix de ceux qui nourrissent la France et souffrent trop souvent dans le silence". Cette démarche s’inscrit dans un contexte marqué par les difficultés du secteur agricole, alors que "un agriculteur se suicide tous les deux jours" et que "les crises comme la dermatose nodulaire déciment des vies de travail". Face à cette situation, Eddy Bailly indique qu’"il refuse l’indifférence".

En se présentant à Mister France, Eddy Bailly souhaite "rendre visible l’invisible" et rappeler que "l’élégance, c’est aussi celle d’un homme debout face à l’adversité, fier de ses origines et animé parla volonté de défendre son monde". Son engagement se traduit également par la dimension symbolique de son titre régional : "Son écharpe régionale, il la porte comme un symbole, un pont entre la terre et la lumière, entre les champs et la scène nationale", indique le texte de présentation.

Eddy Bailly, Mister France Franche-Comté 2025 © Laurentbonphoto

agriculture concours mister france mister franche-comté

Publié le 27 décembre à 17h00 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Société

Franche-Comté
Société

Mister France 2026 : Eddy Bailly, agriculteur, représentera la Franche-Comté en finale nationale

La grande finale nationale de Mister France se tiendra le 17 janvier 2026 à Rueil-Malmaison. À cette occasion, Eddy Bailly, élu Mister France Franche-Comté 2025, représentera la région lors de cet événement national réunissant les candidats sélectionnés dans chaque territoire.

agriculture concours mister france mister franche-comté
Publié le 27 décembre à 17h00 par Alexane
Besançon
Société

Cadeau raté à Noël ? On a les solutions…

S'il n'est pas toujours évident de savoir ce qui ferait plaisir ou non à Noël, il arrive parfois que certains cadeaux ne vous plaisent pas du tout et vous restent donc sur les bras. Alors si certains de vos proches ont raté leur coup cette année à Noël, on vous propose plusieurs solutions pour vous en débarrasser…

cadeau infos pratiques noël
Publié le 25 décembre à 09h30 par Macommune.info
Bourgogne-Franche-Comté
Société

Fêtes de fin d’année : quand la magie opère… à condition de ne pas appeler les pompiers

Les fêtes sont là, les maisons brillent de mille feux, les tables débordent et l’ambiance se réchauffe. Mais attention : entre la bûche, la fondue et les bougies paillettées, la magie de Noël peut vite tourner au numéro d’équilibriste version ”sécurité incendie”. Petit tour d’horizon, avec le sourire, des pièges à éviter pour finir l’année autrement qu’avec un camion rouge devant chez soi et des blessés.

décoration fêtes de fin d'année fondue incendie noël 2025 sapeur-pompier Sapin de Noël sécurité vigilance
Publié le 24 décembre à 18h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Société

Noël en famille : mode d’emploi pour éviter… la crise de nerfs

Chaque année, chez certaines familles, c’est la même promesse solennelle : ”Cette fois, Noël se passera bien.” Et chaque année, c’est le même suspense digne d’une série Netflix : le tonton va-t-il encore dire un truc raciste avant le dessert ? La belle-mère va-t-elle commenter la cuisson de la dinde ? Le cousin va-t-il arriver avec deux heures de retard ? Rassurez-vous : les fêtes de fin d’année peuvent être joyeuses, chaleureuses et (presque) sans tensions. Il suffit de quelques règles simples, applicables par tous les membres de la famille… oui, même vous.

noël 2025 psychologie repas de famille
Publié le 24 décembre à 14h45 par Alexane
HAUTE-SAÔNE (70)
Société

Fêtes de fin d’année : la préfecture de la Haute-Saône rappelle les dispositifs de sécurité mis en place

À l’approche des fêtes de fin d’année, le préfet de la Haute-Saône, Serge Jacob a mis en place plusieurs mesures destinées à garantir la sécurité des personnes et des biens sur l’ensemble du département. Celles-ci visent à prévenir les accidents, les troubles à l’ordre public et les actes dangereux, plus fréquents durant cette période de forte affluence et de célébrations, précise la préfecture dans son communiqué du 24 décembre 2025.

préfecture préfet de haute saône restriction Serge Jacob
Publié le 24 décembre à 11h19 par Elodie Retrouvey
Suisse
Religion Société

À Porrentruy, une crèche de 1500 santons mise en lumière par l’émission “le Jour du Seigneur”

L’émission Le Jour du Seigneur sur France 2, diffusera le jeudi 25 décembre 2025 un film-documentaire intitulé La crèche aux 5 sens, de Jean-Yves Fischbach consacré à la crèche monumentale de l’église Saint-Pierre de Porrentruy située en Suisse à moins de 10 km de la frontière française. 

crèche documentaire noël
Publié le 23 décembre à 16h00 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture Société

Transphobie, détournement de fonds… L’association Le Cercle, cible d’un boycott, s’explique

Le 14 décembre 2025, La Rodia a annoncé sur sa page Instagram la venue de Piche, une artiste drag queen très connue en France, un évènement co-organisé avec Le Cercle. Ce devait être une bonne nouvelle, mais cette annonce à déclencher une vague de commentaires appelant au boycott de l’association qui a vocation à organiser des évènements culturels queer à Besançon. Explications.

association concert le cercle LGBTQIA Queer spectacle transphobie
Publié le 23 décembre à 12h00 par Alexane
Besançon
Société

Christmas Pear, une idée cocktail-mocktail pour Noël signée Tadaaam !

Pour Noël, Solène Futelot, mixologue à Besançon qui a lancé son entreprise Tadaaam cette année, nous propose une recette de cocktail avec ou sans alcool (mocktail) à base de poire à réaliser à la maison. Suivez le guide : c’est simple, rapide et agréable en cette saison…

alcool boisson cocktail mixologie mocktail noël 2025 sans alcool solène futelot tadaaam
Publié le 23 décembre à 11h30 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Société

Sondage – Quel plat doit absolument être sur votre table de Noël ?

Noël approche à grands pas et, avec lui, la grande question qui anime les discussions autour de la table : que va-t-on manger pour le repas de fêtes ? Plat traditionnel ou choix plus original, chaque famille a ses incontournables. maCommune.info vous propose de donner votre avis : quel plat doit absolument figurer sur votre table de Noël ? À vos votes… et bon appétit !

alimentation fête de fin d'année noël 2025 repas sondage
Publié le 25 décembre à 10h00 par Alexane

Un Noël en soie chez Eve Boutique Lingerie à Besançon

À Besançon, la Maison Grandvoinnet et la Maison Baud intègrent La Liste 2025 des meilleures pâtisseries du monde !
Offre d'emploi

Atomic Supports, votre partenaire de proximité pour le marquage publicitaire

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Et si votre plus beau cadeau, c’était un moment bien-être à Salins-les-Bains ?
Offre d'emploi
publi info 4

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !

Les films à voir au cinéma pendant les vacances de Noël
Shopping de Noel

Shopping de Noël 2025 : retrouvez les idées cadeaux #2 !
Jeu-concours

Grand jeu-concours maCommune.info x ESBF jusqu'au 31 mars 2026 !

Tourisme hivernal : une nouvelle formule de séjour à Métabief avec le Pass Méta’

Sondage

 1.61
ciel dégagé
le 27/12 à 18h00
Vent
2.12 m/s
Pression
1028 hPa
Humidité
86 %
 