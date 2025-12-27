Mister France 2026 : Eddy Bailly, agriculteur, représentera la Franche-Comté en finale nationale

L’élection Mister France réunira les représentants régionaux venus de toute la France. Eddy Bailly portera l’écharpe de la Franche-Comté lors de cette finale, avec l’objectif de faire rayonner son territoire sur la scène nationale.

Un héritage agricole revendiqué

Issu "d’une lignée d’agriculteurs depuis le XVII? siècle", Eddy Bailly s’inscrit dans une histoire familiale profondément ancrée dans le monde rural. Selon le texte de présentation, il est "héritier d’une histoire où les valeurs ne se proclament pas mais se vivent", soulignant un attachement aux principes transmis par les générations précédentes.

Donner une voix au monde agricole

À travers sa participation au concours, le candidat affirme vouloir "être la voix de ceux qui nourrissent la France et souffrent trop souvent dans le silence". Cette démarche s’inscrit dans un contexte marqué par les difficultés du secteur agricole, alors que "un agriculteur se suicide tous les deux jours" et que "les crises comme la dermatose nodulaire déciment des vies de travail". Face à cette situation, Eddy Bailly indique qu’"il refuse l’indifférence".

En se présentant à Mister France, Eddy Bailly souhaite "rendre visible l’invisible" et rappeler que "l’élégance, c’est aussi celle d’un homme debout face à l’adversité, fier de ses origines et animé parla volonté de défendre son monde". Son engagement se traduit également par la dimension symbolique de son titre régional : "Son écharpe régionale, il la porte comme un symbole, un pont entre la terre et la lumière, entre les champs et la scène nationale", indique le texte de présentation.