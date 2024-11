Neige et verglas : la Bourgogne Franche-Comté en vigilance jaune dès jeudi matin

Jeudi, la dépression Caetano traverse le pays d'ouest en est. Dans sa partie nord, de la Bretagne et la Normandie jusqu'en Franche-Comté et sur les Alpes, des chutes de neige sont attendues avec des cumuls de l'ordre de quelques centimètres, selon Météo France. Il existe encore une incertitude assez marquée sur la position exacte de cette bande neigeuse très dépendante de la trajectoire de la dépression Caetano.

Un passage en vigilance orange "neige-verglas" de plusieurs départements dans cette bande est très probable dans les prochaines actualisations de la carte de vigilance.

Selon les informations de Météo franc-comtoise, "sur l’ensemble de la journée et soirée, on peut s’attendre à une accumulation de neige au sol — d’ici la fin de soirée — comprise entre 1 et 5cm dans la plaine voire jusqu’à 8-10cm sur Belfort-Montbéliard si l’air froid tient suffisamment, entre 5 et 10cm de 500 à 900 mètres d’altitude contre 10 à 20cm au-dessus de 1000/1100 mètres (peut-être beaucoup moins du Jura au Doubs si le redoux se confirmer)."