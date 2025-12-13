Samedi 13 Décembre 2025
Noël à table : huit produits épinglées par Foodwatch

Publié le 13/12/2025 - 14:00
Mis à jour le 11/12/2025 - 14:42

L’organisation de défense des consommateurs foodwatch, qui traque toute l’année les arnaques sur l’étiquette, épingle ce mois de décembre 2025 huit produits de fêtes vendus en supermarché.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Foodwatch s’adonne une fois encore à son désormais célèbre "name & shame". Objectif ? "braquer les projecteurs sur les marques peu honnêtes afin de les pousser à changer", précise l’association qui dénonce "du soi-disant ‘français’ avec des ingrédients qui proviennent de loin, des promesses non-tenues, des produits qui utilisent des additifs controversés dans du foie gras ou des friandises pour enfants ou encore de l’huile de palme là où on ne s’y attend pas".

Voici les produits épinglés par Foodwatch qui s'explique  :

  • Œufs de lompe noirs Auchan: "l’air de rien, ce petit pot ne contient pas moins de cinq additifs, dont le caramel au sulfite d'ammonium E150d, controversé pour la santé. Lors de la production de E150d, des substances classées cancérogènes possibles, le 4-Methylimidazole (4-MEI), peuvent apparaître. Ce 4-MEI est classé «potentiellement cancérigène pour l'homme» par le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) rattaché à l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Pas très ragoûtant. Prix constaté: 3,21€ chez Auchan"
  • Biscuits Collection Etoile de Delacre (Ferrero): "derrière cette boîte de biscuits aux «recettes originales» et une marque commercialisée par le groupe Ferrero qui se targue d’être « fournisseur breveté de la Cour de Belgique », se cache une réalité bien moins noble. L’huile de palme figure en bonne place dans la liste des ingrédients. Ferrero fait très fort mais nous ne sommes pas dupes. Prix constaté : 2,19€ chez Lidl"
  • Escargots de Bourgogne, L’origine du goût, E. Leclerc: "l’étiquetage de ces escargots surgelés L’Origine du goût, une marque E. Leclerc, ne manque pas de culot. L’origine de leur goût . Assurément pas de Bourgogne. Le service consommateurs a confirmé à foodwatch que les gastéropodes ne provenaient pas de France: la liste d’ingrédients indique simplement «?Europe?». Contentez-vous donc de ce mystère sur leur réelle «origine». Prix constaté: 11,99€ chez E. Leclerc"
  • Sucette Fizzy Giga Twisty 65g: "ce Père Noël Fizzy vendu chez Monoprix est hallucinant. Il contient sept additifs: des colorants (E133, E153, E160a, E163), des arômes, un gélifiant (E440i), des acidifiants (E330, E331), du sirop de glucose et de la gélatine (animale). Le controversé E133 est un colorant suspecté de favoriser l’hyperactivité et d’augmenter les risques d’allergies chez les petits. Pas du tout l’idée qu’on se fait de la magie de Noël. Prix constaté chez Monoprix, 2€15"
  • Terrine aux trois poissons, Saumon, colin d’Alaska et Hoki de Guyader: "dans ce produit vendu 25€ le kilo, le premier ingrédient, c’est de l’eau. Ensuite, le second ingrédient le plus présent est une vague «chair de poissons» sans autre précision. Les trois poissons mis en avant sur l’emballage y sont présents en plus petites quantités (colin d’Alaska, 15%; hoki, 5%; saumon, 3,5%; pulpe de saumon, 3,5%, saumon fumé, 1%). Le produit contient aussi des carraghénanes, utilisés pour améliorer la texture des produits. Or, l’Inserm soulignait en 2024 que la consommation répétée d’émulsifiants comme les carraghénanes était associée à un risque accru de diabète de type 2. Prix constaté 3,06€ chez E. Leclerc"
  • Bloc de foie gras de canard, pointe d’Armagnac de Labeyrie: "ce produit de la gamme ‘Les Apéritifs’, ‘fruité et fondant’ à l’emballage raffiné jouant la carte du terroir français renferme un additif que Labeyrie se garde bien de mettre en avant. Si on passe outre la cruauté animale, ce foie gras contient du nitrite de sodium ajouté, l’additif E250. Les nitrites et nitrates ajoutés dans notre alimentation, peuvent contribuer à la formation de?composés cancérogènes probables et favoriser l’apparition de cancer colorectal?(le deuxième cancer le plus mortel après celui des poumons) et de cancer de l’estomac. Prix constaté: 9,99€ chez Auchan"
  • Chocolate Bonbons Favorina de Lidl: "à première vue, la petite fenêtre transparente indique que le sachet de chocolats est bien rempli. Mais une fois ouvert, c’est surtout le vide – environ un quart du paquet - qui saute aux yeux. Créer l’illusion de plus de chocolats avec un paquet plus grand alors que l’emballage est plein de vide: une pratique qui énerve beaucoup de consommatrices et consommateurs. Prix constaté : 2,19€ chez Lidl"
  • Pâté en croûte Le Richelieu, "médaillon de mousse de canard de Maison Monterrat: la mention «viande française» très visible à l’avant de l’emballage à grand renfort de bleu-blanc-rouge fait une promesse aux consommatrices et consommateurs... non-tenue. Derrière ce vernis made in France, on retrouve surtout du porc comme premier ingrédient, présent en plus grande quantité, qui est bien français. Mais le foie maigre de canard est, lui, «origine UE et hors UE?». Autant dire: pas nécessairement français. Prix constaté 3,99€ chez Auchan."

  • Sur son site internet, l’association de défense des consommateurs met à disposition un outil de signalement des produits.

Publié le 13 décembre à 14h00
Société

Dijon
Santé Société

Une équipe dijonnaise met au jour un nouveau mécanisme impliqué dans les troubles du neurodéveloppement

Une avancée scientifique majeure a été annoncée ce jeudi 11 décembre par l’Université Bourgogne Europe. Les chercheurs de l’équipe GAD (Genetics of rAre Diseases) du laboratoire CTM, Unité Mixte de Recherche 1231 associant l’Université Bourgogne Europe et l’INSERM, ont identifié un mécanisme inédit impliqué dans certaines formes de troubles du neurodéveloppement. Ces travaux sont menés sous la direction du Professeur Antonio Vitobello, spécialiste en génétique médicale.

chercheur inserm sciences université de bourgogne
Publié le 12 décembre à 17h44 par Alexane
Besançon
Social Société

Peuples Solidaires Doubs : des ventes de bougies pour "animer la flamme de l'espérance" à Besançon

L’association Peuples Solidaires du Doubs relance cette année ses ventes de bougies solidaires jusqu'au 20 décembre 2025 à Besançon, un rendez-vous désormais bien identifié dans la région. Entre soutien à une coopérative de femmes au Togo et formation numérique dans une école primaire, l’initiative se veut un moteur de solidarité internationale.

bougies noël 2025 peuples solidaires doubs solidarité vente
Publié le 12 décembre à 10h48 par Alexane
École-Valentin
Société

L214 : 10 millions de confettis pour dénoncer les 10 millions d'animaux tués en décembre pour Carrefour

L’association de défense animale L214 organise, samedi 13 décembre 2025, une mobilisation devant des magasins Carrefour dans 37 villes en France, dont École-Valentin. Les bénévoles souhaitent alerter le public sur le nombre d’animaux tués pour approvisionner l’enseigne, en particulier durant la période des fêtes.

abattoir animaux association L214 carrefour consommation mort
Publié le 11 décembre à 16h16 par Alexane
NIÈVRE (58)
Société

Nièvre : un abattoir suspendu après des accusations de L214

Un abattoir de Cosne-Cours-sur-Loire (Nièvre) a été temporairement suspendu par la préfecture, mercredi, après une enquête de l'association de défense des animaux L214 évoquant des bêtes découpées, voire décapitées et même brûlées au chalumeau, encore vivantes, "sous les yeux des services vétérinaires". 

abattoir animaux association L214 maltraitance préfecture
Publié le 11 décembre à 09h41 par Elodie Retrouvey
Besançon
Social Société

Dermatose bovine : les agriculteurs représentent symboliquement les 83 vaches abattues à Pouilley-Français

VIDEO • Plus d'une soixantaine de tracteurs ont élu domicile le temps de quelques heures devant le parvis de la gare Viotte à Besançon ce 10 décembre 2025. Les agriculteurs ont exprimé leur colère face au protocole sanitaire appliqué en cas de dermatose bovine. Ils demandent notamment une vaccination massive...

agriculteurs dermatose bovine gare viotte manifestation
Publié le 10 décembre à 16h33 par Hélène L.
Lons-le-Saunier
Faits Divers Société

Les oranges cachaient les stupéfiants… La Douane du Jura transforme une saisie en don à la Croix-Rouge

INSOLITE & SOLIDAIRE • La brigade des Douanes de Lons-le-Saunier a récemment intercepté un poids lourd circulant sur l’autoroute. Lors du contrôle, les agents ont découvert des produits stupéfiants dissimulés dans la cargaison. Pour masquer ces marchandises illicites, le camion transportait 20 palettes d'oranges, transportées d'Espagne vers la Pologne... une cargaison légale qui a été remise à la Croix-Rouge du Jura, a-t-on appris mardi 9 décembre 2025.

croix-rouge douane insolite noël 2025 solidarité stupéfiants
Publié le 10 décembre à 10h00 par Alexane
Besançon
Société

Un clic = 1 € de jouets : le CHU de Besançon relance son "Noël magique"

1 vote = 1 euro • Le CHU de Besançon participe, cette année encore, à l’opération "Noël magique à l’hôpital". Chaque internaute a la possibilité de voter gratuitement en ligne et faire gagner un euro au service pédiatrique de Besançon jusqu'au 24 décembre 2025. Depuis plus de 15 ans, cette opération permet aux services pédiatriques de bénéficier de nombreux jouets.

cadeau chu de besançon enfant noël 2025 pédiatrie solidarité
Publié le 13 décembre à 17h32 par Alexane
Besançon
Société

Laïcité : à Besançon un tramway et des projets pour célébrer les 120 ans de la loi de 1905

À l’occasion de la Journée nationale de la laïcité, célébrée le 9 décembre, la Ville de Besançon affirme son engagement en commémorant cette année un anniversaire historique : les 120 ans de la loi du 9 décembre 1905, texte fondateur consacrant la séparation des Églises et de l’État et garantissant la liberté de conscience.

laïcité tramway ville de besançon
Publié le 9 décembre à 08h50 par Elodie Retrouvey
Franche-Comté
Economie Société

"Énergie moins chère ensemble" : une offre énergétique négociée par l'UFC Que choisir

Jusqu’au 20 décembre 2025, il est possible de bénéficier de l’offre énergétique négociée par l’UFC que Choisir dans le cadre de la campagne "Énergie moins chère ensemble". Zoom sur ce dispositif avec Benjamin Capelli, juriste pour l’UFC Que choisir Doubs - Territoire de Belfort à Besançon.

électricité énergie ufc que choisir
Publié le 13 décembre à 16h35 par Hélène L.
Bourgogne-Franche-Comté
Jeunesse Société
Publi-Infos

L'avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

PUBLI-INFO • Grâce  à la Carte Avantages jeunes, la Région Bourgogne-France-Comté propose à tous les jeunes de moins de 30 ans de bénéficier de 3200 avantages. Cette carte offre de nombreuses réductions et gratuités pour la culture, les loisirs et la vie quotidienne.

argent carte avantages jeunes jeunesse loisirs region bourgogne franche-comte
Publié le 8 décembre à 07h00 par Macommune.info

