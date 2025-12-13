Noël à table : huit produits épinglées par Foodwatch

Foodwatch s’adonne une fois encore à son désormais célèbre "name & shame". Objectif ? "braquer les projecteurs sur les marques peu honnêtes afin de les pousser à changer", précise l’association qui dénonce "du soi-disant ‘français’ avec des ingrédients qui proviennent de loin, des promesses non-tenues, des produits qui utilisent des additifs controversés dans du foie gras ou des friandises pour enfants ou encore de l’huile de palme là où on ne s’y attend pas".

Œufs de lompe noirs Auchan: "l’air de rien, ce petit pot ne contient pas moins de cinq additifs, dont le caramel au sulfite d'ammonium E150d, controversé pour la santé. Lors de la production de E150d, des substances classées cancérogènes possibles, le 4-Methylimidazole (4-MEI), peuvent apparaître. Ce 4-MEI est classé «potentiellement cancérigène pour l'homme» par le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) rattaché à l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Pas très ragoûtant. Prix constaté: 3,21€ chez Auchan"



Biscuits Collection Etoile de Delacre (Ferrero): "derrière cette boîte de biscuits aux «recettes originales» et une marque commercialisée par le groupe Ferrero qui se targue d’être « fournisseur breveté de la Cour de Belgique », se cache une réalité bien moins noble. L’huile de palme figure en bonne place dans la liste des ingrédients. Ferrero fait très fort mais nous ne sommes pas dupes. Prix constaté : 2,19€ chez Lidl"



Escargots de Bourgogne, L’origine du goût, E. Leclerc: "l’étiquetage de ces escargots surgelés L’Origine du goût, une marque E. Leclerc, ne manque pas de culot. L’origine de leur goût . Assurément pas de Bourgogne. Le service consommateurs a confirmé à foodwatch que les gastéropodes ne provenaient pas de France: la liste d’ingrédients indique simplement «?Europe?». Contentez-vous donc de ce mystère sur leur réelle «origine». Prix constaté: 11,99€ chez E. Leclerc"



Sucette Fizzy Giga Twisty 65g: "ce Père Noël Fizzy vendu chez Monoprix est hallucinant. Il contient sept additifs: des colorants (E133, E153, E160a, E163), des arômes, un gélifiant (E440i), des acidifiants (E330, E331), du sirop de glucose et de la gélatine (animale). Le controversé E133 est un colorant suspecté de favoriser l’hyperactivité et d’augmenter les risques d’allergies chez les petits. Pas du tout l’idée qu’on se fait de la magie de Noël. Prix constaté chez Monoprix, 2€15"



Terrine aux trois poissons, Saumon, colin d’Alaska et Hoki de Guyader: "dans ce produit vendu 25€ le kilo, le premier ingrédient, c’est de l’eau. Ensuite, le second ingrédient le plus présent est une vague «chair de poissons» sans autre précision. Les trois poissons mis en avant sur l’emballage y sont présents en plus petites quantités (colin d’Alaska, 15%; hoki, 5%; saumon, 3,5%; pulpe de saumon, 3,5%, saumon fumé, 1%). Le produit contient aussi des carraghénanes, utilisés pour améliorer la texture des produits. Or, l’Inserm soulignait en 2024 que la consommation répétée d’émulsifiants comme les carraghénanes était associée à un risque accru de diabète de type 2. Prix constaté 3,06€ chez E. Leclerc"



Bloc de foie gras de canard, pointe d’Armagnac de Labeyrie: "ce produit de la gamme ‘Les Apéritifs’, ‘fruité et fondant’ à l’emballage raffiné jouant la carte du terroir français renferme un additif que Labeyrie se garde bien de mettre en avant. Si on passe outre la cruauté animale, ce foie gras contient du nitrite de sodium ajouté, l’additif E250. Les nitrites et nitrates ajoutés dans notre alimentation, peuvent contribuer à la formation de?composés cancérogènes probables et favoriser l’apparition de cancer colorectal?(le deuxième cancer le plus mortel après celui des poumons) et de cancer de l’estomac. Prix constaté: 9,99€ chez Auchan"



Chocolate Bonbons Favorina de Lidl: "à première vue, la petite fenêtre transparente indique que le sachet de chocolats est bien rempli. Mais une fois ouvert, c’est surtout le vide – environ un quart du paquet - qui saute aux yeux. Créer l’illusion de plus de chocolats avec un paquet plus grand alors que l’emballage est plein de vide: une pratique qui énerve beaucoup de consommatrices et consommateurs. Prix constaté : 2,19€ chez Lidl"

