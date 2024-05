Nouveau locaux et nouveau logo pour Echo System !

''Les travaux ont été réalisés en prenant en compte les enjeux énergétiques actuels, assurant une démarche respectueuse de l'environnement et durable. Dans ce même temps, nous avons surélevés notre bâtiment à la hauteur de nos pratiques : plus d’espace, sans artificialisation, pour plus de tranquillités pour nos équipes et un réel confort au quotidien.''

Date et Lieu

Le 25 mai à Echo System, à Scey-sur-Saône. Les festivités débuteront à 18h00 et s'étendront jusqu'à la fin de soirée. Le nouveau logo sera dévoilé à cette occasion.

Programme de l'événement

18h00-19h00 -- Visites guidées des nouveaux espaces

19h00 -- Discours officiels et cérémonie de remerciements, avec la participation de figures clés ayant contribué au projet.

19h30 -- Verre de l'amitié, un moment convivial pour échanger et célébrer ensemble.

20h45 -- Concert exclusif des Mamadjo, accompagnant la sortie de leur nouvel album. Une occasion unique de vivre leur musique en avant-première.

Infos +

Toute la programmation de l'Echo System est à retrouver sur : echosystem70.fr