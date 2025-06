Nouveau showroom Aalto Verde à Besançon : l’agencement sur mesure selon Camille Bernard

Camille Bernard, architecte et designer d’intérieur bisontine de 35 ans, a ouvert son tout premier showroom le 27 mai 2025, baptisé Aalto Verde, situé rue Proudhon à Besançon. Un tournant professionnel pour cette entrepreneuse qui dirige depuis 10 ans l’agence Lala Home, spécialisée dans les rénovations clé en main pour professionnels et particuliers.

Avec Aalto Verde, Camille Bernard propose de l’agencement intérieur sur mesure pour des projets partiels comme les cuisines, salles de bain, dressing, bureaux, bibliothèque, etc. Le showroom, qui fait office de vitrine pour son univers créatif, offre une matériauthèque où les clients peuvent découvrir et manipuler les différents matériaux qu’elle propose.

”J’en avais ras le bol de travailler à la maison. Maintenant, ici, les clients prennent davantage conscience, ils touchent, on raconte une histoire, ils voient l’ambiance que je veux leur créer”, nous confie-t-elle.

Le nom Aalto Verde reflète pleinement la démarche de Camille. ”Aalto veut dire « courbe » en finlandais, et j’adore travailler avec des courbes. C’est aussi un clin d'œil au couple d’architectes finlandais Alvar et Aino Aalto, que j’aime beaucoup”, explique-t-elle. Quant à Verde, il fait référence à la couleur verte, une teinte chère à la fondatrice : ”Pour moi, c’est une couleur intemporelle, dont on ne se lasse jamais”.

Le sur mesure comme ADN

Camille Bernard se démarque par son engagement pour le véritable sur mesure. ”J’ai toujours travaillé avec du sur mesure, jamais avec des cuisinistes par exemple pour faire une cuisine. Quand je vois les devis à 25.000 euros pour des cuisines fabriquées à l’étranger avec un choix de finitions limité, je trouve ça aberrant”, affirme-t-elle. Elle privilégie la conception personnalisée, adaptée au quotidien et aux besoins des clients. ”Je mets tout mon cœur et toute mon âme dans la personnalisation des projets”, dit-elle.

Le travail de Camille repose sur une approche artisanale : elle collabore exclusivement avec de des agenceurs et artisans locaux situés à moins de 30 km de Besançon, et sélectionne des matériaux durables et éco-responsables, parfois même fabriqués à partir de déchets de chantier. Elle aime cherche également des matériaux uniques chez de petits fabricants au Portugal, en Espagne, etc. ”On ne lésine jamais sur la qualité, quel que soit le budget et le sur mesure s’adapte à chaque budget”, insiste-t-elle.

Une démarche immersive

Dans le showroom, l’accompagnement commence dès le premier rendez-vous. Les clients viennent avec des photos, des croquis, même sommaires. Camille prend alors le temps de comprendre leurs habitudes, leur mode de vie. ”On rentre dans leur intimité pour créer un projet qui leur correspondra au mieux”, explique-t-elle.

Chaque projet débute par une phase de conception : plans 2D, mood board, modélisation 3D, élévations techniques, sourcing de matériaux… Le client peut ensuite choisir de confier ou non la réalisation à Camille et son équipe d’artisans locaux : ”Ils ont un savoir-faire incroyable, ils sont passionnés, ils ont envie de faire des choses uniques et proposent une qualité incomparable avec des entreprises conventionnelles”.

Côté matériaux, les possibilités sont vastes : mélaminé, plaquage bois, bois massif, laques mates, plans de travail en granit, quartz, quartzite, céramique, marbre. Elle propose également des revêtements muraux, carrelages et faïences artisanales, ainsi que du mobilier sur mesure dessiné par ses soins : tables, consoles, tables basses en pierre naturelle, avec une dizaine de finitions disponibles.

