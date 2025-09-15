Nouvelles offres shopping à la Galerie Chateaufarine !

La Galerie Chateaufarine continue d’évoluer et d’enrichir son offre pour surprendre les Bisontins. Deux nouvelles enseignes – Kiko Milano (ouverture le 13 septembre) et Kraft (ouverture prévue le 20 septembre) vont apporter un vent de fraîcheur à l’expérience shopping. Une troisième enseigne d’accessoires nommée Balaboosté verra le jour mi-octobre. Et ce n’est pas tout : en fin d’année, les visiteurs pourront découvrir le nouveau visage de leur Intermarché, fraîchement transformé. Un hypermarché repensé pour rendre les courses du quotidien encore plus simples, modernes et agréables !

Restez connectés pour suivre nous prochaines nouveautés sur www.la-galerie.com/chateaufarine

Chateaufarine : une galerie engagée pour une consommation plus responsable

Au-delà du shopping, Chateaufarine s’investit activement dans des démarches environnementales et sociétales. Récemment certifiée BREEAM in Use – niveau Excellent, la galerie confirme son exemplarité en matière de performance durable et d’accueil des visiteurs.

Cette exigence se traduit aussi par des actions concrètes : une journée dédiée à la mobilité électrique en partenariat avec Bourgogne Franche-Comté Mobilité Électrique qui aura lieu le 20 septembre 2025, ou encore le dispositif The Second Life, qui permet de donner une seconde vie aux vêtements, livres et jeux vidéo. Des collectes physiques seront organisées les 7-8 et 14-15 novembre 2025 donnant lieu à une carte cadeau valable dans toutes les boutiques de la galerie, tandis que les articles non repris seront remis à une association locale, renforçant l’engagement du centre pour l’économie circulaire.

Un agenda riche en rendez-vous festifs

Plus qu’un lieu de shopping, la Galerie Chateaufarine est un véritable espace de vie et de convivialité ! Ne manquez pas l’évènement Sneakers Corner, inédit à Besançon les 3 et 4 octobre pour découvrir l’univers des sneakers et de la culture urbaine.

A l’occasion de la Semaine du Goût des producteurs locaux et les saveurs régionales seront mis en valeur aux côtés d’Intermarché entre le 13 et 18 octobre, avec rencontres gourmandes et surprises. Les vacances de la Toussaint feront frissonner les visiteurs avec une animation immersive et inédite pour fêter Halloween avec pleins de surprises.

Dès novembre, la féérie de Noël s’installera progressivement à travers décorations lumineuses, animations et stands enchanteurs. Le traditionnel Marché de Noël se tiendra du 1er décembre 2025 au 3 janvier 2026, un rendez-vous incontournable qui émerveillera toute la famille.

Les exposants intéressés peuvent dès à présent contacter la galerie pour participer à cet événement féérique et mettre en avant leur savoir-faire et idées-cadeaux originales