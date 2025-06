”On voudrait pas crever” : la librairie bisontine Reservoir Books lance un appel à l’aide

Cinq ans après son ouverture, Réservoir Books se trouve dans une situation financière délicate et incertaine. ”C’est maintenant ou jamais. Reservoir Books risque de fermer ses portes. On lance une dernière bataille. On y croit encore, mais pas sans vous.” écrit l'équipe de la librairie, avant de préciser qu’elle a besoin de 20.000€ pour payer ses charges (loyer, frais de transport), pour rembourser ses dettes auprès de fournisseurs tels que Hachette et Madrigall ”qui bloquent nos comptent et nous empêchent de recevoir vos commandes”, est-il préciser, et pour garder un fonds de 8.000 livres ”que nous défendons avec passion”.

Pour donner un coup de pouce à cette librairie en difficulté : pay.sumup.com