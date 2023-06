Orages et grêle : le Doubs et le Jura en vigilance jaune vendredi et samedi

Selon les prévisions de Météo France, des orages sont attendus vendredi 9 et samedi 10 juin 2023 dans le Doubs et le Jura. Ils pourraient être accompagnés de grêle dans certains secteurs. Ces départements sont placés en vigilance jaune.

Ce vendredi, le Doubs et le Jura sont en vigilance jaune pendant toute la journée jusqu’à 3h le lendemain. Même si le soleil sera au rendez-vous, des orages éclateront principalement sur le Haut-Jura avec de la grêle et se déplaceront en plaine y compris à Besançon et Gray.

Samedi, tous les départements de Bourgogne Franche-Comté, sauf la Haute-Saône et le Territoire de Belfort, seront en vigilance jaune à partir de 09h00 et jusqu’au milieu de la nuit. Des orages sont attendus, y compris en plaine.