Orages : le Doubs, le Jura et la Haute-Saône en vigilance jaune

De nouveaux orages se développent ce samedi 10 juin jusqu'en soirée (20 à 22 h). Ces orages sont locaux et souvent isolés. Mais ponctuellement ils peuvent s'accompagner de fortes pluies (20 à 30 millimètres en 1 à 2 h, voire très ponctuellement 40 millimètres). Un peu de grêle est possible, ainsi que des impacts de foudre localement nombreux et des rafales de vent autour de 50 à 60 km/h.

Dimanche après-midi de nouveaux orages sont attendus notamment sur le Doubs et la Haute-Saône. Ils pourront être plus nombreux et localement plus forts que la veille, notamment concernant les cumuls de pluie et la possibilité de grêle.