Pénurie de carburants : Emmanuel Macron prévoir un retour à la normale « courant de la semaine prochaine »

Sur le front des pénuries de carburant, le président français à lancé un appel à la « responsabilité » autant aux salariés qu'aux patrons des groupes pétroliers. « Ce n’est pas au président de la République de faire les négociations d’entreprise » affirme-t-il.

Emmanuel Macron a également demandé à la CGT de « permette au pays de fonctionner et qu'elle respecte quand un accord est trouvé ». Le chef d’Etat a surtout misé sur un retour à la normale "dans le courant de la semaine qui vient".

De nouvelles aides pour l'Ukraine et un appel à la reprise des négociations

Concernent la guerre en Ukraine, le président Macron a renouvelé sa volonté d’aider "l’Ukraine à résister sur son sol, jamais à attaquer la Russie" en promettant de nouvelles aides pour le pays. "On travaille à la livraison de six canons Caesar additionnels avec le Danemark", ainsi que des missiles anti-aériens "pour les protéger des attaques de drones et de missiles". Cette aide arrivera dans les "prochaines semaines", précise-t-il. Tout en prônant l’apaisement : "il faut que toutes les parties reviennent à la table de négociations".

Concernant la menace nucléaire, Emmanuel Macron l’a balayé d’un revers de main : "en la matière on a une règle simple : la dissuasion fonctionne mais moins on en parle, moins on agite la menace, plus on est crédible"

Le replay de l’émission :