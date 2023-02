Pic de pollution Ã  MontbÃ©liard : de nouvelles mesures Ã  suivre

L'association agréé pour la surveillance de la qualité de l'air ATMO BFC annonce que le dépassement du seuil de pollution de l'air en particules fines PM10 débutera dans l'aire urbaine de Montbéliard ce vendredi 10 février.

Les conditions météorologiques fraiches, ensoleillées et stables sont favorables à l’accumulation des polluants dans l’air. Dès le vendredi 10 février, le département du Doubs devrait être touché par un épisode de pollution aux particules PM10. En effet, le seuil d’information et de recommandation devrait être franchi. Il est donc recommandé aux personnes fragiles de limiter la pratique d’activités physiques et sportives intenses, autant en plein air qu’en l’intérieur.