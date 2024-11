Pierre, dit Pierrot, le colleur d’affiches emblématique de Besançon, nous a quittés

Le monde culturel de Besançon pleure l’un de ses grands ambassadeurs. Pierre, surnommé affectueusement Pierrot, est décédé ce mardi 12 novembre. Depuis plus de vingt ans, il était connu comme l’infatigable colleur d’affiches de Besançon et de son agglomération, faisant connaître spectacles, manifestations et événements politiques auprès de tous les publics.

Pierrot n’était pas seulement un colleur d’affiches : il incarnait la passion de la culture locale et la volonté de tisser un lien entre les événements et les habitants de la ville. Son visage, familier à tant de commerçants, était devenu une figure respectée et bienveillante, toujours prêt à échanger quelques mots tout en distribuant des flyers dans les rues. Les vitrines et les murs de Besançon portaient la marque de son engagement, et derrière chaque affiche posée avec minutie se cachait l’homme passionné, prêt à marcher des heures hiver comme été pour partager la vie culturelle de la région.

Que ce soit pour les campagnes présidentielles, régionales ou législatives, Pierrot était présent, collant les affiches de tous horizons politiques avec une rigueur sans faille. Sa neutralité et son dévouement envers tous les courants d’idées lui avaient valu le respect et l’estime de toutes les communautés locales.

Aujourd’hui, Besançon perd bien plus qu’un colleur d’affiches. Avec lui, c’est une page de l’histoire culturelle de la ville qui se tourne. Pierrot laisse derrière lui le souvenir d’un homme généreux, d’un pilier invisible mais essentiel de la vie culturelle, d’un véritable passeur entre les artistes et le public, entre les organisateurs et la communauté.

À ses amis, sa famille, et à tous ceux qui ont eu la chance de croiser cet ambassadeur de la culture, nous adressons nos plus sincères condoléances.

Cérémonie Funéraire le lundi 18 novembre à 13h30 au funérarium de St Claude, 45 chemin des grands bas à Besançon. Suivi d'une crémation au crématurium de St Claude situé au 1 place du souvenir Français à Besançon.