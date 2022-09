Pluie et inondation : la Franche-Comté en vigilance jaune

Selon Météo France, les nuages et la pluie s’inviteront dans le ciel franc-comtois à partir du début de soirée de ce mardi pour se poursuivre toute la nuit avec des pluies abondantes (20 à 40 mm) en particulier sur les plateaux avec des cumuls pouvant atteindre jusqu’à 50 mm. La plus grande partie de ces pluies va tomber entre 2h et 14h environ. La fin de l’épisode pluvieux est attendue mercredi en début de soirée.

Il est recommandé de rester à l’écart des berges des rivières, et de rester prudents dans ses déplacements et lors de la pratique d’activités en extérieur.