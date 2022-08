Pollens d'ambroisie : des risques d'allergies élevés en Bourgogne Franche-Comté

Le risque d'allergie associé aux pollens d'ambroisie sera de niveau élevé sur les départements fortement infestés comme la Nièvre et la Saône et Loire. Le risque d'allergie sera faible à moyen ailleurs dans les zones moins infestés. Les belles journées venteuses et ensoleillées favoriseront la dispersion de fortes concentrations de pollens d'ambroisie dans l'air, assure Atmo Bourgogne Franche-Cpmté.

Le risque d'allergie sera faible pour les autres herbacées en floraison à savoir les graminées, plantain, orties (de la famille des Urticacées) et armoise.