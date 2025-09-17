Mercredi 17 Septembre 2025
Besançon
Société

Précarité menstruelle : une seconde distribution de kits intimes pour les étudiantes de Besançon

Publié le 17/09/2025 - 12:00
Mis à jour le 15/09/2025 - 11:55

Après une première opération fin 2024, la Ville de Besançon prévoit une seconde distribution de kits intimes à destination des étudiantes bisontines, apprend-on dans un communiqué de la municipalité du 15 septembre 2025. 

© Ville de Besançon
© Ville de Besançon

Afin de lutter contre la précarité menstruelle et favoriser une meilleure santé intime, la Ville de Besançon organise une deuxième campagne de distribution gratuite de protections hygiéniques réutilisables à destination des étudiantes.

Fabriquées en France avec du coton biologique, ces protections "sont durables, écologiques, saines et simples d’entretien", précise la Ville dans son communiqué. Elles permettent d’offrir aux étudiants "une solution confortable tout en réduisant la dépendance aux protections jetables à usage unique" qui impactent souvent le budget des jeunes femmes.

Deux types de kits sont ainsi proposés pour s'adapter aux besoins de chacune :

  • Deux serviettes hygiéniques lavables et une pochette de transport imperméable
  • Une culotte menstruelle, disponible de la taille 34 à 42

À partir du 22 septembre, ces protections pourront être retirées sur présentation d'un justificatif d'identité (carte d'identité, passeport ou permis de conduire), dans l'un des sept lieux suivants :

  • Mairie - 2 rue Mégevand
  • Tiers-lieu jeunesse - 27 rue de la République
  • Centre Nelson Mandela - 13 avenue Ile-de-France
  • Espace jeunesse Maison de quartier Planoise – 23 avenue de Bourgogne
  • • MJC Palente – 24 rue des Roses
  • • Division de la vie étudiante – 40 avenue de l’Observatoire
  • • Maison de quartier Montrapon Fontaine-Écu – 1 place Pierre de Coubertin

La Ville précise encore que l’opération sera annoncée dans les établissements scolaires et lieux publics (piscines, musées…) à l’aide d’autocollants informatifs apposés dans les toilettes, afin de garantir une diffusion directe auprès des jeunes concernées.

Pour toute information complémentaire : 03 81 61 51 59

Publié le 17 septembre à 12h00 par Elodie Retrouvey
