Prix du gaz, RSA, chèque énergie… ce qui change le 1er mars 2024

RSA, fin des promos chocs sur les produits non alimentaires, hausse du prix du tabac… Voici ce qui change à partir du 1er mars 2024.

Consommation

Fin des promotions chocs

À partir du 1er mars 2024, les promotions sur les produits non alimentaires tels que l'hygiène, l'entretien ou la parfumerie dans les supermarchés ne pourront plus dépasser une remise de 34 %, conformément à l'entrée en vigueur de la loi Descrozaille. Cette loi vise à rectifier les déséquilibres dans les relations commerciales entre les fournisseurs et les distributeurs.

Transport

Un accès facilité à la formation « boîte manuelle » pour les titulaires du permis « boîte automatique »

Dès le 1er mars, les détenteurs d’un permis de conduire automatique ne devront plus attendre trois mois pour passer la formation de sept heures de conduite afin d'obtenir le permis pour boîte manuelle.

De plus, une fois la formation passée et validée avec le certificat du permis de conduire et l'attestation certifiant la capacité à conduire, le conducteur peut immédiatement conduire un véhicule à boîte de vitesses manuelle, sans délai supplémentaire.

Economie

Cheque énergie

Les chèques énergie versés par l’État le 21 avril 2023 pour aider 5,6 millions de foyers à payer les factures de gaz et d’électricité face à l’inflation arrivent à expiration à partir du 31 mars 2024. Cependant, l’État informe qu’un autre chèque énergie pour l’année 2024 sera prochainement envoyé par courrier aux foyers concernés.

Augmentation du prix du tabac

Pour la deuxième fois cette année le prix du paquet de tabac va augmenter de 50 à 75 centimes selon un arrêté du 9 février 2024.

Les marques concernés sont : Lucky strike, Rothmans, Pall Malls ou encore Winfield. La plupart des paquets de 20 cigarettes coutent désormais en moyenne 12€, selon le document des douanes.

Solidarité

Le RSA s’étend sous conditions

D’ici la fin du mois de mars, 29 autres départements vont expérimenter la nouvelle mesure instaurée par l’État sur le revenu de solidarité active à 15 heures d’activités hebdomadaires.

Ce projet viserait à une meilleure réinsertion des personnes bénéficiaires du RSA dans le monde professionnel.

Comme l’avait annoncé la ministre du Travail, Catherine Vautrin. Le montant pour les personnes seules bénéficiant du RSA s’élèvera à 607,75 euros par mois, tandis que pour les couples sans enfants, il sera de 911,63 euros.

Au total, 47 départements vont expérimenter cette nouvelle mesure d’ici la fin du mois de mars, avant qu’elle ne soit généralisée à l’échelle nationale d’ici l’année prochaine.

Retraite

Des changement chez l’Agirc-Arrco

Pour les 13 millions de bénéficiaires d'une pension de la caisse de retraite complémentaire Agirc-Arrco, des ajustements sont à prévoir. En raison de l'augmentation du taux de la contribution sociale généralisée (CSG) à partir du 1er janvier 2024, les pensions de chaque retraité seront recalculées en conséquence, ce qui pourrait entraîner une hausse ou une baisse de leur montant.

Changement d’heure

À partir du 31 mars 2024, le changement d’heure s’opère et donc il faudrait avancer d’une heure votre montre.