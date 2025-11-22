Samedi 22 Novembre 2025
Besançon
Justice

Procès Péchier : ce chirurgien qui a "failli arrêter" après la mort de sa patiente

Publié le 22/11/2025 - 09:01
Mis à jour le 22/11/2025 - 09:01

"J'ai failli arrêter la chirurgie", a témoigné vendredi 21 novembre 2025 devant la cour d'assises du Doubs un médecin très marqué par la mort d'une de ses patientes, l'un des trente empoisonnements que l'accusation impute à l'ex-anesthésiste Frédéric Péchier.
 

Frédéric Péchier © Alexane Alfaro
Frédéric Péchier © Alexane Alfaro

Laurence Nicod, 49 ans, une femme sportive, mère de deux enfants, est morte en avril 2016 après avoir fait un arrêt cardiaque en salle de réveil, à la suite d'une opération de l'épaule. Selon des experts entendus par la cour, son décès était dû à une intoxication massive à la mépivacaïne et au tramadol. Le mode et le moment d'administration de ces produits n'ont toutefois pu être déterminés.

"En chirurgie orthopédique, les gens ne meurent pas"

Le chirurgien qui a opéré Mme Nicod, David Gallinet, a expliqué à la barre que la mort de sa patiente avait été "très compliquée" à vivre pour lui. "J'ai failli arrêter la chirurgie", a-t-il confié, expliquant n'avoir "pas choisi la chirurgie pour voir des gens qui meurent". "En chirurgie orthopédique, les gens ne meurent pas", a-t-il martelé, expliquant que l'opération devait permettre à Mme Nicod de pouvoir "retrouver la fonctionnalité de son épaule, refaire du ski, profiter de la vie". Mais elle s'est retrouvée dans un état catastrophique, laissant les soignants dans l'incompréhension.

Pendant que des médecins s'activaient pour tenter de réanimer la quadragénaire, le chirurgien, sous le choc, s'est replié "dans un coin de la salle", sans bouger. Il était "effondré, prostré, recroquevillé par terre", a décrit jeudi une infirmière présente ce jour-là. La mort de Mme Nicod "me réveille encore la nuit", a confié cette professionnelle également très marquée par le drame.

Devant la presse, la fille de la victime, Charlotte Grosjean, a expliqué vendredi que sa vie avait "basculé dans l'horreur" à la mort de sa mère. Elle avait alors 17 ans. "L'empoisonneur était le loup et ma maman était l'agneau, elle s'est fait manger", a témoigné la jeune fille, qui doit s'exprimer devant la cour lundi.

Un an avant ce drame, une autre des patientes de M. Gallinet, Sylviane Baugey, 57 ans, était décédée lors d'une banale opération de l'épaule, un autre cas attribué par l'accusation à Frédéric Péchier. L'ex-anesthésiste de 53 ans est jugé au total pour 30 empoisonnements de patients âgés de 4 à 89 ans, dont 12 mortels.

L'accusé, qui comparaît libre mais encourt la réclusion à perpétuité, a toujours clamé son innocence. Le verdict est attendu le 19 décembre.

(Source AFP)

anesthesiste assises frédéric péchier procès

Publié le 22 novembre à 09h01
procès de Frédéric Péchier

Besançon
Justice

Au procès Péchier, l'arrêt cardiaque de Tedy, 4 ans, opéré des amygdales

C'est la plus jeune des 30 victimes attribuées par l'accusation à l'ex-anesthésiste Frédéric Péchier: la cour d'assises du Doubs a commencé jeudi 20 novembre 2025 à se pencher sur le cas de Tedy, 4 ans, qui a subi un arrêt cardiaque en 2016 lors d'une banale opération des amygdales. L'enfant a survécu après deux jours de coma et cinq jours en réanimation.

anesthesiste assises décès empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 20 novembre à 11h13
Besançon
Justice

"Absence systématique" : Péchier mis en cause pour son désengagement lors des réunions sur les cas suspects

"L'absence systématique" de Frédéric Péchier aux réunions organisées pour discuter des arrêts cardiaques suspects dans une clinique de Besançon où il travaillait était vendredi 14 novembre 2025 l'objet du douzième interrogatoire de l'accusé, jugé pour 30 empoisonnements, dont 12 mortels, par la cour d'assises du Doubs.

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier
Publié le 14 novembre à 18h15
Besançon
Justice

Procès Péchier : l'accusé conteste le récit d'une patiente

"Elle a pu se tromper" : le Dr Frédéric Péchier, jugé à Besançon pour avoir empoisonné 30 patients dont 12 sont morts, a fermement contesté lundi 10 noveùbre 2025 devant la cour le récit d'une patiente victime en 2015 d'un arrêt cardiaque au bloc, et qui a raconté qu'il était venu à son chevet juste avant son anesthésie.

anesthesiste assises frédéric péchier procès
Publié le 11 novembre à 09h21
Besançon
Justice

Procès Péchier : après les arrêts cardiaques, la cour sur la piste du crime par hémorragie   

"L'empoisonneur" a-t-il voulu changer de méthode pour moins attirer l'attention? Au procès de l'ex-anesthésiste Frédéric Péchier, les assises du Doubs ont commencé jeudi 23 octobre 2025 à examiner deux cas qui dénotent parmi les 30 retenus au total : les patients concernés n'ont pas subi un arrêt cardiaque, mais une hémorragie massive.

cour d'assises frédéric péchier procès
Publié le 23 octobre à 18h00
Besançon
Justice

Procès Péchier : l'ex-anesthésiste n'hésite pas à enfoncer l'une de ses collègues

Empoisonner des patients au bloc opératoire pour nuire à l'anesthésiste chargée de les endormir? "C'est délirant", a balayé mercredi 22 octobre 2025 devant la cour d'assises de Besançon l'accusé Frédéric Péchier, sans cacher pour autant son peu d'estime pour la collègue concernée.

1
anesthesiste clinique décès empoisonnement frédéric péchier mort randall schwerdorffer
Publié le 23 octobre à 09h00
Besançon
Justice Santé

Au procès Péchier, une anesthésiste "dévastée" par l'arrêt cardiaque de ses patients

Autrefois "pétillante", elle a quitté la clinique "dévastée" après l'empoisonnement présumé de sept de ses patients: le "lourd tribut" payé par une ancienne collègue de Frédéric Péchier, qu'il aurait en outre voulu évincer, a été au centre des débats lundi 20 octobre 2025 devant la cour d'assises du Doubs.

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier procès randall schwerdorffer
Publié le 21 octobre à 08h18
Besançon
Justice

Procés Péchier : syndrome rarissime ou empoisonnement, une double énigme médicale à la barre

Syndrome rarissime, ou intervention malveillante ? La cour d'assises du Doubs, qui juge l'ancien anesthésiste Frédéric Péchier pour 30 empoisonnements, a remonté le temps jeudi 9 octobre 2025 pour tenter d'expliquer les arrêts cardiaques de deux patients en 2009 dans une clinique de Besançon.

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 10 octobre à 08h27

Justice

Besançon
Justice

