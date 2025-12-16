Procès Péchier: le verdict sera rendu jeudi à partir de 9h

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

La cour d'assises du Doubs rendra son verdict jeudi à partir de 9h00 concernant l'anesthésiste Frédéric Péchier, jugé depuis le 8 septembre pour 30 empoisonnements de patients au bloc opératoire, dont 12 mortels, a-t-on appris mardi 16 décembre 2025 auprès de la cour d'appel de Besançon.

La cour délibère depuis lundi après-midi "dans un lieu tenu secret", à l'issue d'un procès de plus de trois mois.

L'accusation a requis vendredi la réclusion à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans - soit la peine maximale - contre le médecin de 53 ans, qu'elle a présenté comme "l'un des plus grands criminels de l'histoire",

coupable selon elle d'avoir "utilisé la médecine pour tuer".

A l'inverse, son avocat Randall Schwerdorffer s'est dit convaincu de son innocence et a demandé lundi à la cour de l'acquitter "purement et simplement", faute de preuves irréfutables.

L'accusé, qui a comparu libre depuis le 8 septembre, a quitté le palais de justice escorté par les forces de l'ordre. Il doit depuis "rester à la disposition de la justice" et ne peut pas quitter le logement qu'il occupe à Besançon, a précisé lundi la présidente de la cour.

