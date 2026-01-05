Propos racistes banalisés à Besançon : SOS Racisme du Doubs tire la sonnette d’alarme

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Dans un communiqué publié le 4 janvier 2026, SOS Racisme du Doubs alerte sur la multiplication de propos racistes et haineux dans l’espace public. L’association évoque une banalisation préoccupante de ces discours, observée tant sur les réseaux sociaux que dans la vie quotidienne et politique.

Selon SOS Racisme, ”les propos racistes et haineux qui se multiplient sur les réseaux sociaux ne sont plus des faits isolés”. L’organisation estime que ces dérives traduisent ”une banalisation préoccupante du racisme, désormais visible dans le débat public, la vie politique, les lieux de travail, les terrains de sport et notre quotidien”.

Le communiqué souligne que cette diffusion élargie des discours racistes participe à leur normalisation et affaiblit les principes fondamentaux de la République.

Des témoignages d’élus locaux

L’association s’appuie notamment sur des faits récents rapportés par des élus locaux, en particulier à Besançon. Ces témoignages, selon le communiqué, ”rappellent une évidence trop souvent oubliée : le racisme n’est pas une opinion, c’est une violence et un délit”.

Elle ajoute que ”le tolérer ou le relativiser, c’est contribuer à son enracinement”, mettant en garde contre toute forme de complaisance ou de minimisation.

Des attaques ciblant particulièrement les femmes engagées

Le communiqué précise que ces attaques ”dépassent les clivages politiques” et touchent ”particulièrement les femmes engagées”. Celles-ci seraient ”souvent ciblées en raison de leur nom, de leur origine ou de leur apparence”.

SOS Racisme du Doubs analyse ces violences comme une stratégie visant ”à disqualifier, intimider et exclure du débat démocratique”.

À l’approche de plusieurs échéances électorales, l’association rappelle que ”le débat républicain ne peut se construire sur l’insulte et la stigmatisation”. Elle insiste sur le fait que ”la République repose sur l’égalité de toutes et tous, sans distinction”.

Une responsabilité républicaine

En conclusion, SOS Racisme du Doubs affirme que ”le racisme n’a sa place nulle part” et appelle à une réaction ferme et constante. Il doit, selon le communiqué, être ”clairement nommé, fermement condamné et combattu chaque fois qu’il s’exprime”.

L’association conclut en rappelant que ”lutter contre le racisme n’est pas une posture : c’est une responsabilité républicaine”.