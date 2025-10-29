Mercredi 29 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Société

Quels sont les déguisements populaires pour Halloween en 2025 ?

Publié le 29/10/2025 - 14:30
Mis à jour le 29/10/2025 - 13:43

La fête d’Halloween arrive à grands pas, mais il n’est pas encore trop tard pour trouver le costume idéal pour célébrer le 31 octobre en famille ou entre amis. Cette année encore, les tendances restent globalement les mêmes que les années précédentes, avec une forte présence de clowns diaboliques et de Mercredi Adams. À noter tout de même un regain du romantisme gothique du côté des femmes et un retour en force de l’un des tueurs en série star des films des années 90…

© Élodie R.
© Élodie R.
© Élodie R.
© Élodie R.
© Élodie R.
© Élodie R.
© Élodie R.
© Élodie R.
© Élodie R.
© Élodie R.
© Élodie R.
© Élodie R.
© Élodie R.
© Élodie R.
© Élodie R.
© Élodie R.
© Élodie R.
© Élodie R.
© Élodie R.
© Élodie R.
© Élodie R.
© Élodie R.
© Élodie R.
© Élodie R.
© Élodie R.
© Élodie R.
1/26 - © Élodie R.
2/26 - © Élodie R.
3/26 - © Élodie R.
4/26 - © Élodie R.
5/26 - © Élodie R.
6/26 - © Élodie R.
7/26 - © Élodie R.
8/26 - © Élodie R.
9/26 - © Élodie R.
10/26 - © Élodie R.
11/26 - © Élodie R.
12/26 - © Élodie R.
13/26 - © Élodie R.
14/26 - © Élodie R.
15/26 - © Élodie R.
16/26 - © Élodie R.
17/26 - © Élodie R.
18/26 - © Élodie R.
19/26 - © Élodie R.
20/26 - © Élodie R.
21/26 - © Élodie R.
22/26 - © Élodie R.
23/26 - © Élodie R.
24/26 - © Élodie R.
25/26 - © Élodie R.
26/26 - © Élodie R.

Qu’ils soient inspirés des célèbres films  Ça, Joker ou simplement des atrocités de la nature, les clowns s’accaparent une fois de plus une large part des rayons costumes et masques. Que l’on choisisse d’opter pour le costume intégral ou le fait maison, quelques habits bariolés et un simple maquillage avec un sourire diabolique peuvent suffire à flanquer la trouille à n’importe qui. 

© Élodie R.

Un autre masque bien connu des cinéphiles a toujours autant de succès à Halloween, il s’agit du célèbre tueur en série de la franchise Scream. Le premier film a beau être sorti en 1996, "il fait partie de nos top ventes" nous apprend Virginie Greset, la responsable du magasin Jour de fête à Chateaufarine, "même chez les plus jeunes" qui n’étaient pourtant pas nés à la sortie du premier film, mais les suites leur ont sans doute permis de connaître le célèbre Ghostface. Pour l’imiter, rien de très compliqué, le masque noir et blanc à la bouche étirée, une cape noire, un couteau et une tête légèrement inclinée lorsque vous fixez vos futures victimes suffiront à vous plonger dans la peau du parfait psychopathe. 

Glamour et noirceur

Côté femme, cette année on est "un peu moins dans le gore" nous apprend Virginie Greset mais plutôt dans "l’Halloween un peu chic". En revanche entre la diablesse, prêtresse ou nonne, le choix est tel qu’il y en a finalement pour tous les goûts. "Avant plus c’était gore, mieux c’était, maintenant avec les bijoux de peau, les femmes aiment bien être un peu chic quand même et pas que gore" poursuit la gérante. Alors, pour répondre à leur demande, les costumes au look gothique ont fait leur apparition : vampirella, mariée lugubre, méchante reine, Catrina ou encore look steampunk permettent de combiner noirceur et glamour. 

© Montage

Du côté des enfants, là aussi il y a du choix. Du plus mignon en forme de citrouille au plus effrayant masque de zombie, les plus jeunes disposent d’autant de choix que chez les adultes. Certaines collections permettent d’ailleurs d’avoir une famille complète de vampires, fantômes ou autres. Mais pas sûr que votre ado ne se prête au jeu car selon la gérante du magasin, les jeunes garçons plébiscitent plutôt "les masques de clown même un peu gore", le but étant pour eux "que ça fasse peur". 

Mercredi toujours plébiscitée chez les jeunes filles

Chez les jeunes filles, "Mercredi est toujours là" même si la pom-pom girl mais "version Halloween", autrement dit moins souriante, un peu plus agressive et sanglante, fait également des adeptes. 

© Élodie R.

Enfin, pour ceux qui ne sont pas à l’aise avec les déguisements, les accessoires sont nombreux pour rivaliser d’imagination et conviennent à tous les budgets. Masques, lentilles, serre-tête, cicatrices, maquillage ou encore tatouages permettent de sublimer n’importe quel déguisement ou d’apporter une simple touche terrifiante à un individu lambda. 

Une décoration anticipée "dès le mois de septembre"

Si les costumes s’achètent généralement "dans les trois derniers jours avant Halloween" nous confie Virginie Greset, la décoration en revanche s’anticipe généralement "dès les mois de septembre". De plus en plus de personnes aiment décorer leurs intérieurs, il y a même "des gens qui mettent vraiment le paquet", d’après la gérante. Mais cette fois, "ce n’est pas forcément gore" nous explique Virginie. Beaucoup marient le thème d’Halloween avec celui de l’automne, ses citrouilles et ses couleurs, ce qui donne "une décoration plus gentillette que sanguinolente". 

© Élodie R.

costume deguisement fete halloween toussaint vacances

Publié le 29 octobre à 14h30 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Société

Besançon
Société

Quels sont les déguisements populaires pour Halloween en 2025 ?

La fête d’Halloween arrive à grands pas, mais il n’est pas encore trop tard pour trouver le costume idéal pour célébrer le 31 octobre en famille ou entre amis. Cette année encore, les tendances restent globalement les mêmes que les années précédentes, avec une forte présence de clowns diaboliques et de Mercredi Adams. À noter tout de même un regain du romantisme gothique du côté des femmes et un retour en force de l’un des tueurs en série star des films des années 90…

costume deguisement fete halloween toussaint vacances
Publié le 29 octobre à 14h30 par Elodie Retrouvey
Besançon
Economie Société

Les sorcières du film Hocus Pocus sorties du chaudron de Marotte et Charlie pour Halloween

Comme chaque année, les deux soeurs du salon de thé Marotte et Charlie, situé place Victor Hugo à Besançon, attendent Halloween avec impatience. Cette année, leur décoration et nouvelles gourmandises rendent hommage à trois autres soeurs bien connues de l’univers Disney. Plusieurs biscuits à l’effigie des soeurs Sanderson du film Hocus Pocus sont ainsi à déguster jusqu’à la fin de la semaine où plusieurs événements viendront clôturer la saison halloweenesque ! 

décoration gourmandise halloween marotte et charlie salon de thé
Publié le 29 octobre à 08h10 par Elodie Retrouvey
Besançon
Société Vie locale

“Le vivre-ensemble et le bal des caricatures”, un habitant de Battant inquiet face à la montée des crispations

TRIBUNE • Dans une tribune de ce mardi 28 octobre, un riverain de la rue Battant à Besançon, Sylvain, exprime son inquiétude face à la montée des crispations dans son quartier et dans le centre-ville, notamment sur fond de débats autour d’un nouveau projet pour le foyer d’accueil de jour Boutique Jeanne Antide de la rue Champrond, de bruits nocturnes et d’ivresses sur la voie publique, mais aussi des banderoles contradictoires place de la Révolution. Dénonçant les ”caricatures" et les ”replis” qui animent les discussions locales et les réseaux sociaux, il invite les habitants à renouer le dialogue plutôt que de céder à la polarisation.

bar battant boutique jeanne antide citoyen ivresse place de la révolution tribune vivre ensemble
Publié le 28 octobre à 17h00 par Macommune.info
DOUBS (25)
Economie Société

Doubs : l’association Action Philippe Streit et Orona Alma récompensées aux Trophées de l’ascenseur 2025

La Fédération des ascenseurs a dévoilé les lauréats de la 10e édition des Trophées de l'ascenseur, qui mettent en lumière des projets innovants au service de la mobilité et de l'inclusion. Parmi les distinctions, le prix de la Responsabilité sociétale a été attribué à l'association Action Philippe Streit en partenariat avec Orona Alma pour leur projet "L'accessibilité au coeur de l'Action", mené dans le département du Doubs.

ascenseur handicap inclusion innovation trophée
Publié le 28 octobre à 09h30 par Alexane
Franche-Comté
Société

Alain Franzi, l’un des derniers graveurs de pierre en Franche-Comté

Le Bisontin se rend dans les cimetières de Franche-Comté depuis plus de 50 ans pour rénover, nettoyer et surtout tailler et graver des tombes. Il est parfois accompagné de son fils, Jérôme, lui aussi graveur de pierre et sa femme, Martine, qui l’aide à peindre les lettres ou encore effectuer les dorures…

alain franzi cimetière insolite tailleur de pierre toussaint
Publié le 28 octobre à 08h00 par Hélène L.
Loisirs Société

Sondage – Fêtez-vous Halloween cette année ?

Cette année, le 31 octobre tombe un vendredi, ce qui permettra à ceux qui attendent cette date avec impatience de débuter le week-end en fêtant Halloween. Qu’il s’agisse d’aller collecter des friandises avec les enfants, ouvrir la porte aux petits monstres venus réclamer quelques bonbons, décorer sa maison, aller à une soirée costumée ou encore simplement se faire frissonner devant un bon film d’horreur, nombreuses sont les manières de prendre part à la célèbre fête anglo-saxonne. Et vous, fêtez-vous Halloween cette année ? C’est notre sondage de la semaine.

fete halloween sondage
Publié le 27 octobre à 12h00 par Elodie Retrouvey
Besançon
Economie Société

Collecte solidaire de jouets dans les centres de tri du Sybert

Du 17 au 30 novembre 2025, le Sybert s’associe à Ecosystem et Ecomaison, pour organiser une grande collecte de jouets d’occasion dans les éco-centres de Besançon-Tilleroyes, Saint-Vit et de Thise-Chalezeule à travers sa "Grande collecte solidaire des jouets". Les centres partenaires de l'opération disposeront chacun d’un point de collecte accessible à tous les habitants lors des heures d’ouverture pour venir y déposer des jouets inutilisés, en vue de leur réemploi ou à défaut de leur recyclage.

collecte de jouet sybert
Publié le 27 octobre à 11h43 par Elodie Retrouvey
Besançon
Social Société

Près de 2.000 ainés bisontins attendus aux prochains rendez-vous de l’âge à Micropolis

Organisés par la Maison des Séniors du CCAS de la Ville de Besançon, avec la participation du lycée Pergaud et de l’Assemblée des sages, les Rendez-Vous de l’Âge se tiendront le 4 novembre 2025 à Micropolis Besançon. Près de 2.000 ainés bisontins de plus de 65 ans réunis autour d’un programme riche ayant pour thème la musique sont attendus.

ainés seniors
Publié le 27 octobre à 09h42 par Elodie Retrouvey
Saint-Vit
Société
La recette du week-end

Une recette de filet d’omble chevalier du chef du restaurant Le Prélude à Saint-Vit

Ce week-end, nous vous proposons, en partenariat avec la magazine Comtois je cuisine, une recette de filet d’omble chevalier rôti au beurre d’échalote, vinaigrette balsamique & absinthe et mousseline de légumes du chef Thibault Étienne du restaurant Le Prélude à Saint-Vit.

automne comtois je cuisine dessert la recette du week-end restaurant
Publié le 25 octobre à 12h00 par Elodie Retrouvey
Rancenay
Nature Société

Bientôt plus de bateaux en stationnement à la Double Écluse ?

Les habitants du lieu-dit "La Double Écluse" à Rancenay, composé de maisons et de bateaux, se sont regroupés en comité de quartier pour dénoncer la décision des Voies navigables de France prise cet été de mettre fin à la zone de stationnement des bateaux logements. Une pétition a été publiée en ligne. Du côté de VNF, qui gère le canal et le chemin de Halage, on avance une solution prise après plusieurs soucis rencontrés avec les occupants. 

1
bateau Double Écluse péniche
Publié le 23 octobre à 15h30 par Elodie Retrouvey
Besançon
Economie Société

Tadaaam ! Solène Futelot shake la mixologie à Besançon

Après huit années passées derrière les comptoirs de bars et d’hôtels, dont un quatre étoiles en Suisse, Solène Futelot, 32 ans, a décidé de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale. En août 2025, elle a créé sa micro-entreprise “Tadaaam”, spécialisée dans les prestations de mixologie à domicile et lors d’événements dans la région de Besançon.

cocktail évènements mixologie mocktail solène futelot tadaaam
Publié le 26 octobre à 15h10 par Alexane

Le Groupe Chopard reprend Besançon Services Cycle

Les sorcières du film Hocus Pocus sorties du chaudron de Marotte et Charlie pour Halloween
Offre d'emploi

Fruitiers, Toussaint, micro-pelle mécanique, crédit d'impôt… Quoi de neuf aux Pépinières Bisontines ?

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Loiseau du Temps, un partenariat avec Vive la Bourgogne Franche-Comté
Offre d'emploi
publi info 4

Du compost au quiz : un automne riche en activités au SYBERT à Besançon !

Offre d'emploi : la ville de Besançon recrute des agent.e.s pour le recensement de la population
Infos Pratiques

Tadaaam ! Solène Futelot shake la mixologie à Besançon
Jeu-concours

Gagnez votre soirée repas-spectacle "Rominou Show"

Un tiers-lieu ouvert pour les jeunes au centre-ville de Besançon

Sondage

 15.44
couvert
le 29/10 à 15h00
Vent
5.22 m/s
Pression
1006 hPa
Humidité
75 %
 