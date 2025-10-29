Quels sont les déguisements populaires pour Halloween en 2025 ?

La fête d’Halloween arrive à grands pas, mais il n’est pas encore trop tard pour trouver le costume idéal pour célébrer le 31 octobre en famille ou entre amis. Cette année encore, les tendances restent globalement les mêmes que les années précédentes, avec une forte présence de clowns diaboliques et de Mercredi Adams. À noter tout de même un regain du romantisme gothique du côté des femmes et un retour en force de l’un des tueurs en série star des films des années 90…

Qu’ils soient inspirés des célèbres films Ça, Joker ou simplement des atrocités de la nature, les clowns s’accaparent une fois de plus une large part des rayons costumes et masques. Que l’on choisisse d’opter pour le costume intégral ou le fait maison, quelques habits bariolés et un simple maquillage avec un sourire diabolique peuvent suffire à flanquer la trouille à n’importe qui.

Un autre masque bien connu des cinéphiles a toujours autant de succès à Halloween, il s’agit du célèbre tueur en série de la franchise Scream. Le premier film a beau être sorti en 1996, "il fait partie de nos top ventes" nous apprend Virginie Greset, la responsable du magasin Jour de fête à Chateaufarine, "même chez les plus jeunes" qui n’étaient pourtant pas nés à la sortie du premier film, mais les suites leur ont sans doute permis de connaître le célèbre Ghostface. Pour l’imiter, rien de très compliqué, le masque noir et blanc à la bouche étirée, une cape noire, un couteau et une tête légèrement inclinée lorsque vous fixez vos futures victimes suffiront à vous plonger dans la peau du parfait psychopathe.

Glamour et noirceur

Côté femme, cette année on est "un peu moins dans le gore" nous apprend Virginie Greset mais plutôt dans "l’Halloween un peu chic". En revanche entre la diablesse, prêtresse ou nonne, le choix est tel qu’il y en a finalement pour tous les goûts. "Avant plus c’était gore, mieux c’était, maintenant avec les bijoux de peau, les femmes aiment bien être un peu chic quand même et pas que gore" poursuit la gérante. Alors, pour répondre à leur demande, les costumes au look gothique ont fait leur apparition : vampirella, mariée lugubre, méchante reine, Catrina ou encore look steampunk permettent de combiner noirceur et glamour.

Du côté des enfants, là aussi il y a du choix. Du plus mignon en forme de citrouille au plus effrayant masque de zombie, les plus jeunes disposent d’autant de choix que chez les adultes. Certaines collections permettent d’ailleurs d’avoir une famille complète de vampires, fantômes ou autres. Mais pas sûr que votre ado ne se prête au jeu car selon la gérante du magasin, les jeunes garçons plébiscitent plutôt "les masques de clown même un peu gore", le but étant pour eux "que ça fasse peur".

Mercredi toujours plébiscitée chez les jeunes filles

Chez les jeunes filles, "Mercredi est toujours là" même si la pom-pom girl mais "version Halloween", autrement dit moins souriante, un peu plus agressive et sanglante, fait également des adeptes.

Enfin, pour ceux qui ne sont pas à l’aise avec les déguisements, les accessoires sont nombreux pour rivaliser d’imagination et conviennent à tous les budgets. Masques, lentilles, serre-tête, cicatrices, maquillage ou encore tatouages permettent de sublimer n’importe quel déguisement ou d’apporter une simple touche terrifiante à un individu lambda.

Une décoration anticipée "dès le mois de septembre"

Si les costumes s’achètent généralement "dans les trois derniers jours avant Halloween" nous confie Virginie Greset, la décoration en revanche s’anticipe généralement "dès les mois de septembre". De plus en plus de personnes aiment décorer leurs intérieurs, il y a même "des gens qui mettent vraiment le paquet", d’après la gérante. Mais cette fois, "ce n’est pas forcément gore" nous explique Virginie. Beaucoup marient le thème d’Halloween avec celui de l’automne, ses citrouilles et ses couleurs, ce qui donne "une décoration plus gentillette que sanguinolente".