Franche-Comté
Education

Rendez-vous les 24 et 31 janvier pour les journées portes ouvertes de l'Université Marie et Louis Pasteur !

Publié le 19/01/2026 - 07:00
Mis à jour le 16/01/2026 - 14:58

À l’approche des choix d’orientation, l’Université Marie et Louis Pasteur ouvre grand ses portes aux lycéens, étudiants et familles. Les 24 et 31 janvier 2026, l’UMLP invite le public à venir découvrir ses campus, ses formations et ses équipes pédagogiques lors de deux journées portes ouvertes organisées dans toute la région. Une occasion unique de plonger dans la vie universitaire et de construire son avenir.

© Direction de la communication de l'UMLP
© Direction de la communication de l'UMLP
Campus à Montbéliard © Direction de la communication de l'UMLP
1/3 - © Direction de la communication de l'UMLP
2/3 - © Direction de la communication de l'UMLP
3/3 - Campus à Montbéliard © Direction de la communication de l'UMLP

Rendez-vous le samedi 24 janvier

Le samedi 24 janvier, l’Université Marie et Louis Pasteur accueillera le public sur ses campus de Belfort, Montbéliard, Vesoul, Dole et Lons-le-Saunier. Cette journée permettra de découvrir la richesse et la diversité des formations proposées dans le nord et l’ouest de la région.

Les visiteurs pourront échanger avec les enseignants, les étudiants et les équipes administratives de nombreux établissements, parmi lesquels les IUT, les UFR STAPS, STGI et ST, ainsi que l’INSPÉ. Les domaines de l’ingénierie, du sport, de l’environnement, de l’enseignement ou encore de la gestion y seront largement représentés, offrant une vision concrète des parcours possibles après le bac ou en poursuite d’études.

Samedi 31 janvier 2026 à Besançon

Une semaine plus tard, le samedi 31 janvier, les campus de Besançon ouvriront à leur tour leurs portes. Cette journée permettra de découvrir l’ensemble des grandes disciplines universitaires proposées par l’UMLP au cœur de la capitale régionale.

Santé, sciences, sport, droit, économie, langues, sciences humaines et sociales : les différentes UFR et l’INSPÉ accueilleront le public pour présenter leurs formations, leurs débouchés et leur organisation. Des stands d’information, des visites et des rencontres avec les équipes pédagogiques aideront chacun à mieux se projeter dans ses études futures.

Les conférences

Tout au long des journées portes ouvertes, des conférences seront proposées pour répondre aux grandes questions de l’orientation. Choisir sa filière, comprendre Parcoursup, s’informer sur les métiers ou encore réussir sa vie étudiante : ces temps d’échange permettront d’obtenir des conseils pratiques et des éclairages utiles pour faire les bons choix.

Animées par des enseignants, des responsables de formation et des professionnels de l’orientation, ces conférences complètent parfaitement la visite des stands et des campus.

  • Envie d’en savoir plus ? Participez à des conférences organisées lors des journées portes ouvertes. Plus d’informations ici

Les formations à l’UMLP

L’Université Marie et Louis Pasteur propose une large palette de formations, du BUT à la licence, du master au doctorat, dans de nombreux domaines. Pour préparer au mieux sa visite ou approfondir ses recherches, toutes les formations sont consultables sur le site dédié de l’université.

Ce portail permet de découvrir les contenus des cursus, les modalités d’admission et les perspectives professionnelles, afin d’accompagner chaque futur étudiant dans la construction de son projet.

journée portes ouvertes orientation umlp université Marie et Louis Pasteur

Publié le 19 janvier à 07h00 par Macommune.info
