Rendez-vous les 24 et 31 janvier pour les journées portes ouvertes de l’Université Marie et Louis Pasteur !

Rendez-vous le samedi 24 janvier
Le samedi 24 janvier, l’Université Marie et Louis Pasteur accueillera le public sur ses campus de Belfort, Montbéliard, Vesoul, Dole et Lons-le-Saunier. Cette journée permettra de découvrir la richesse et la diversité des formations proposées dans le nord et l’ouest de la région.
Les visiteurs pourront échanger avec les enseignants, les étudiants et les équipes administratives de nombreux établissements, parmi lesquels les IUT, les UFR STAPS, STGI et ST, ainsi que l’INSPÉ. Les domaines de l’ingénierie, du sport, de l’environnement, de l’enseignement ou encore de la gestion y seront largement représentés, offrant une vision concrète des parcours possibles après le bac ou en poursuite d’études.
- IUT Nord Franche-Comté, Belfort et Montbéliard
- UFR STAPS, site de Montbéliard
- IUT Besançon-Vesoul, antenne de Dole
- IUT Besançon-Vesoul, site de Vesoul
- Institut National Supérieur du Professorat et de l’éducation (INSPÉ) Belfort, Vesoul et Lons-le-Saunier
- UFR STGI, Belfort et Montbéliard
- UFR ST, Licence pro Métiers de la protection et de la gestion de l’environnement, gestion des déchets, site de Lons-le Saunier
- Institut National Supérieur du Professorat et de l’éducation (INSPÉ), site de Lons-le-Saunier
Samedi 31 janvier 2026 à Besançon
Une semaine plus tard, le samedi 31 janvier, les campus de Besançon ouvriront à leur tour leurs portes. Cette journée permettra de découvrir l’ensemble des grandes disciplines universitaires proposées par l’UMLP au cœur de la capitale régionale.
Santé, sciences, sport, droit, économie, langues, sciences humaines et sociales : les différentes UFR et l’INSPÉ accueilleront le public pour présenter leurs formations, leurs débouchés et leur organisation. Des stands d’information, des visites et des rencontres avec les équipes pédagogiques aideront chacun à mieux se projeter dans ses études futures.
- UFR Santé, Besançon
- IUT Besançon-Vesoul, site de Besançon
- UFR Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS), Besançon
- Institut National Supérieur du Professorat et de l’éducation (INSPÉ) Besançon
- UFR Sciences et techniques (ST) Besançon
- UFR Sciences du Langage de l’Homme et de la Société (SLHS) Besançon
- UFR Sciences Juridiques Economiques, Politiques et de Gestion (SJEPG)
Les conférences
Tout au long des journées portes ouvertes, des conférences seront proposées pour répondre aux grandes questions de l’orientation. Choisir sa filière, comprendre Parcoursup, s’informer sur les métiers ou encore réussir sa vie étudiante : ces temps d’échange permettront d’obtenir des conseils pratiques et des éclairages utiles pour faire les bons choix.
Animées par des enseignants, des responsables de formation et des professionnels de l’orientation, ces conférences complètent parfaitement la visite des stands et des campus.
- Envie d’en savoir plus ? Participez à des conférences organisées lors des journées portes ouvertes. Plus d’informations ici
Les formations à l’UMLP
L’Université Marie et Louis Pasteur propose une large palette de formations, du BUT à la licence, du master au doctorat, dans de nombreux domaines. Pour préparer au mieux sa visite ou approfondir ses recherches, toutes les formations sont consultables sur le site dédié de l’université.
Ce portail permet de découvrir les contenus des cursus, les modalités d’admission et les perspectives professionnelles, afin d’accompagner chaque futur étudiant dans la construction de son projet.
- Retrouvez toutes les formations à l’UMLP sur le site dédié : formations.univ-fcomte.fr/fr/index.html