Responsabilité sociétale et environnementale : 70 entreprises seront récompensées en Bourgogne Franche-Comté

Le Mouvement Français pour la Qualité, la CCI et la Région BFC organisent un événement le 7 octobre 2022 de 9h00 à 17h00 à la Maison de l’Economie, Besançon, dans le cadre d’un Grand Forum RSE. Cette journée réunira les entreprises sensibilisées en RSE, qui partageront leurs expériences et leur engagement dans le but d’ancrer la Responsabilité sociétale et environnementale (RSE) à tous leurs quotidien. "Les entrepreneurs et les organisations de Bourgogne Franche-Comté sauront démontrer que notre région est une terre d’excellence en matière de Développement Durable, de transition et de résilience", précise les organisateurs.

Ainsi, plus de 70 entreprises se verront récompensées par un certificat de bonnes pratiques et 14 d’entre elles se verront remettre un prix RSE pour leur engagement fort sur le territoire.

Fort d’une belle réussite en 2019, cette journée avait réuni plus de 200 entreprises et organisations engagées ainsi qu’une trentaine de partenaires autour des questions centrales de la RSE. Un succès qui a rayonné sur notre territoire.