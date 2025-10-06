Lundi 6 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
actualité

Résultat concours nuit à l'hôtel "Les Rives Sauvages" de Malbuisson

Publié le 06/10/2025 - 17:15
Mis à jour le 06/10/2025 - 17:09

Découvrez vite les résultats du jeu concours exceptionnel de Macommune.info avec l'hôtel Les Rives Sauvages de Malbuisson 

© Les Rives Sauvages
© Les Rives Sauvages

Vous avez été très nombreux et nombreuses à participer à ce jeu concours exceptionnel proposé sur maCommune.info pour tenter de gagner votre nuit à l'hôtel Les Rives Sauvages de Malbuisson !

Pour être tirés au sort, les participants ont donné la bonne réponse à la question qui leur était posée :

"Quel est le nom du massage signature du SPA Les Rives Sauvages ?"

La bonne réponse qu'il fallait donner est :  Évasion en forêt

Bravo à Angélique FULER qui a été tirée au sort et remporte :

- 1 Nuit en suite double avec terrasse ou balcon vue sur le lac
- 2 petits-déjeuners buffet continental
- Accès SPA (Piscine, Sauna et Hammam)

Vous serez contactée très prochainement par notre équipe.

Merci à tous pour votre participation nombreuse et à bientôt pour de nouveaux jeux !

jeu concours résultats rive sauvage

Publié le 6 octobre à 17h15 par Macommune.info

actualité

Besançon
actualité Santé
Publi-Infos

Avec le “bus Mes Tips Santé”, la CPAM au plus près des jeunes, le 1er octobre

PUBLI-INFO • Sur la Campus de la Bouloie, le 1er octobre de 10 à 18 h, la CPAM accueille le "bus Mes Tips Santé". À cette occasion, les jeunes auront l’opportunité de découvrir un dispositif unique qui allie animations ludiques, accompagnement personnalisé et informations essentielles sur leurs droits et leur santé.

cpam crous jeunes prévention santé
Publié le 28 septembre à 16h15 par Macommune.info
Besançon
actualité Economie

Offre d’emploi : La Compagnie des Familles recrute des Baby-sitters à Besançon !

OFFRE D'EMPLOI • La Compagnie des Familles spécialisée dans la garde d'enfants à domicile recrute pour l'année scolaire 2025/2026 des baby-sitters (H/F) à Besançon (25000) et ses alentours afin de répondre aux besoins de garde de ses familles.
 

baby-sitting la compagnie des familles offre d'emploi offre d'emploi besançon
Publié le 4 septembre à 06h30 par Macommune.info

La Grande Braderie d’Automne revient les 10 et 11 octobre 2025 au centre-ville de Besançon !

Les sorties ciné du mois d'octobre 2025
Offre d'emploi

Cybersécurité en entreprise ? Venez au Cybersec'Day à la CCI

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Quand Rémy rencontre Decathlon, ça donne des stages vélo ‘‘enfants’’ !
Offre d'emploi
publi info 4

Du compost au quiz : un automne riche en activités au SYBERT à Besançon !

L’enseigne "Au Bureau" arrive à Dole
Infos Pratiques

Fermeture de la côte de Morre dès lundi et pendant 1 mois
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre valise DELSEY

Dans les coulisses de la fabrication de Lulu L’Ourson à Besançon…

Sondage

 13.46
partiellement nuageux
le 06/10 à 18h00
Vent
1.67 m/s
Pression
1028 hPa
Humidité
79 %
 