Résultat concours nuit à l'hôtel "Les Rives Sauvages" de Malbuisson

Vous avez été très nombreux et nombreuses à participer à ce jeu concours exceptionnel proposé sur maCommune.info pour tenter de gagner votre nuit à l'hôtel Les Rives Sauvages de Malbuisson !
Pour être tirés au sort, les participants ont donné la bonne réponse à la question qui leur était posée :
"Quel est le nom du massage signature du SPA Les Rives Sauvages ?"
La bonne réponse qu'il fallait donner est : Évasion en forêt
Bravo à Angélique FULER qui a été tirée au sort et remporte :
- 1 Nuit en suite double avec terrasse ou balcon vue sur le lac
- 2 petits-déjeuners buffet continental
- Accès SPA (Piscine, Sauna et Hammam)
Vous serez contactée très prochainement par notre équipe.
Merci à tous pour votre participation nombreuse et à bientôt pour de nouveaux jeux !