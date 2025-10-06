Résultat concours nuit à l'hôtel "Les Rives Sauvages" de Malbuisson

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Découvrez vite les résultats du jeu concours exceptionnel de Macommune.info avec l'hôtel Les Rives Sauvages de Malbuisson

Vous avez été très nombreux et nombreuses à participer à ce jeu concours exceptionnel proposé sur maCommune.info pour tenter de gagner votre nuit à l'hôtel Les Rives Sauvages de Malbuisson !

Pour être tirés au sort, les participants ont donné la bonne réponse à la question qui leur était posée :

"Quel est le nom du massage signature du SPA Les Rives Sauvages ?"

La bonne réponse qu'il fallait donner est : Évasion en forêt

Bravo à Angélique FULER qui a été tirée au sort et remporte :

- 1 Nuit en suite double avec terrasse ou balcon vue sur le lac

- 2 petits-déjeuners buffet continental

- Accès SPA (Piscine, Sauna et Hammam)

Vous serez contactée très prochainement par notre équipe.

Merci à tous pour votre participation nombreuse et à bientôt pour de nouveaux jeux !