Retour vers la lune : la mission Artémis 1 décolle ce lundi 29 août à 14h33

La mission Artémis 1 aura pour mission de tester en conditions réelles la fusée SLS et la capsule Orion, où prendront place à l’avenir les astronautes que la Nasa a pour espoir d’envoyer avant la fin de la décennie.

Orion ira se placer en orbite autour de la Lune avant de revenir sur Terre. A son bord, un mannequin baptisé Moonikin Campos, installé dans le siège du commandant et vêtu de la nouvelle combinaison de la Nasa. Il enregistrera l'accélération et les vibrations subies. A ses côtés, deux bustes de femmes, nommés Helga et Zohar, et composés de matériaux imitant les os ou même les organes humains. L'un sera vêtu d'une veste anti-radiation, l'autre non. Des capteurs permettront d'évaluer les taux de radiations reçues, notamment dans l'espace lointain, ou elles sont bien plus importantes.

Entre 100.000 et 200.000 personnes attendues sur place

Prévue pour 2024, Artémis 2 emmènera ensuite des astronautes jusqu'? la Lune, mais sans y atterrir, comme l'avait fait Apollo 8. La composition de l'équipage doit être annoncée d'ici ? la fin de l'année. On sait déj? qu'un Canadien en fera partie et deviendra ainsi le premier ? se rendre dans l'espace lointain.

En attendant, le décollage de la mission Artémis 1 est prévu à 14h33 (heure française) ce lundi 29 août et entre 100.000 et 200.000 personnes sont attendues sur place pour assister au spectacle.