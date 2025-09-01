Réussir une rentrée c’est “un travail de dentelle” rappelle la rectrice de l’académie de Besançon

Ce lundi 1er septembre 2025, comme partout en France, les écoliers bisontins ont repris la direction de l’école. La rectrice de l’académie de Besançon Nathalie Albert-Moretti et Anne Vignot, la maire de Besançon, étaient présentes à leurs côtés pour les accueillir ce matin à l’école Granvelle.

Même si tous les ans, c’est à peu près la même rengaine, la "grosse machine" doit cependant être relancée en ce début septembre et cela demande un gros travail de préparation. Un travail qui n’a sans doute pas sauté aux yeux des élèves de l’école Granvelle, trois occupés à retrouver leurs camarades de classe ou à découvrir la classe dans laquelle ils vont évoluer toute cette année. Mais pour la rectrice de l’académie de Besançon, "c’est à chaque fois un petit miracle de réussir une rentrée et à chaque fois on y parvient", se réjouit Nathalie Albert-Moretti qui nous explique dans notre vidéo pourquoi elle tient à assister sur site à ce moment de l’année si particulier.

Dans l’académie, 193.673 élèves ont été accueillis dans 1.221 écoles lors de cette rentrée 2025 et avec l’assurance d’avoir "un professeur devant chaque élève" même si "on n’est pas à l’abri d’un accident du week-end". Mais en cas de problème, des remplaçants sont justement là pour pallier les difficultés, et leur nombre a d’ailleurs été revu à la hausse cette année, "ce qui nous permet d’être plus assuré et plus rassuré", nous a précisé la rectrice.

Du changement pour cette nouvelle année scolaire

Parmi les nouveautés cette année, un nouveau programme en mathématiques et français sera appliqué pour les cycles 1, 2 et 3. En lycée, une nouvelle épreuve anticipée fait son apparition en classe de Première. "Jusqu’à présent on connaissait le bac de Français, maintenant on aura aussi l’épreuve de mathématiques", a précisé la rectrice. Cette nouvelle épreuve durera 2h. Enfin, concernant les collégiens cette fois, l’épreuve du brevet a légèrement remanié. Le poids des épreuves terminales a été revu à la hausse en mettant la focale davantage sur les épreuves sur table. Celles-ci compteront désormais pour 60% de la réussite au brevet contre 40% pour le contrôle continu (avant 50/50).