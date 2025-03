Rolande Barthod-Malat nous a quittés 

Ses filles, Fabienne Barthod-Malat et Béatrice Blondeau,

Ses petits-enfants, Alexane Alfaro-Bombled, Maxence Alfaro et Grégoire Blondeau,

Ses arrières-petits-enfants, Rose-May Alfaro et Winslow Bombled-Alfaro,

ont la douleur de faire part du décès de Rolande Barthod-Malat, née Aymonin, survenu vendredi 28 mars 2025.

Il sera possible, dès ce samedi 29 mars à partir de 14h00, de lui rendre un dernier hommage au funérarium de Saint-Claude, 45 rue des Grand Bas à Besançon.

Une cérémonie se tiendra vendredi 4 avril 2025 à 09h45 à l’église Saint Pie X à Besançon.

La famille profite de ce message pour remercier Élodie, Jean-Charles et Franck pour leur gentillesse et leur professionnalisme.