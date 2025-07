Alors que la chaleur ne faiblit pas et que les températures devraient continuer à grimper au moins jusqu’au mercredi 2 juillet 2025, les conditions de travail deviennent de plus en plus éprouvantes. Si certaines entreprises peuvent compter sur la climatisation, d’autres, pour des raisons d’activité (travaux en extérieur, locaux non équipés, etc.), n’ont pas cette option. Dans ce contexte, de nombreux salarié(e)s choisissent d’adapter leurs horaires et de commencer leur journée plus tôt afin d’éviter les pics de chaleur. Et vous, modifiez-vous votre rythme de travail face à la canicule ? C’est notre sondage de la semaine.