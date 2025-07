Municipale 2026 : une liste commune du PS et Place publique conduite par Jean-Sébastien Leuba

Pour les militants du PS et de place publique, il s’agit là d’un choix assumé : "celui de la cohérence, de la fidélité à nos convictions, du respect du suffrage démocratique" afin de "donner aux citoyens, seuls souverains, le pouvoir de décider en toute clarté la gauche de responsabilité qu’ils souhaitent pour Besançon".

Le Parti Socialiste et Place Publique disent vouloir réunir prochainement les partis, mouvements et citoyens "qui partagent ces constats et orientations social-écologiques en proposant une autre voie, apaisée, humaniste et laïque".

Une conférence de presse d'ici septembre

Ils ont ainsi fait le choix en assemblée générale de donner leur confiance à Gilles Vieille-Marchiset, élu co-référent régional de Place Publique, et Jean-Sébastien Leuba, élu premier des socialistes à Besançon afin de porter une démarche commune pour :

Lancer officiellement la campagne municipale dans Besançon et son agglomération ;

Rassembler largement d’autres partis, mouvements, et citoyens de gauche ;

Bâtir un projet de renouveau social et écologique, main dans la main avec les habitants ;

Constituer une liste paritaire, diverse, compétente, intègre, connectée aux réalités du terrain et portée par une seule ambition : servir l’intérêt général.

Cette liste sera conduite par Jean-Sébastien Leuba dans "une dynamique collective".

Le Parti Socialiste et Place Publique organiseront une conférence de presse en septembre au cours de laquelle ils annonceront les premières lignes de leur projet sur un cap clair et une vision ambitieuse et désirable pour notre ville et notre agglomération.