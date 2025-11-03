Lundi 3 Novembre 2025
Alerte Témoin
Bourgogne-Franche-Comté
Economie

Salon MIF Expo 2025 : 16 artisans bourguignons franc-comtois ambassadeurs du "Fabriqué en France"

Publié le 03/11/2025 - 12:00
Mis à jour le 03/11/2025 - 11:48

Du 6 au 9 novembre 2025, le Salon du Made in France (MIF Expo) revient à Paris Porte de Versailles. Véritable vitrine du “Fabriqué en France” et temps fort de la consommation responsable, il accueillera plus de 100 000 visiteurs venus découvrir les savoir-faire et innovations des territoires. Parmi les exposants du village de l’Artisanat figureront 16 représentants régionaux représenteront la diversité des métiers et des territoires de Bourgogne-Franche-Comté.

© Chambre des métiers et de l'artisanat © Chambre des métiers et de l'artisanat
© Chambre des métiers et de l'artisanat © Chambre des métiers et de l'artisanat

Partenaire historique du salon, le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat (CMA) présentera une nouvelle fois le Village de l’Artisanat, un espace de 2 000 m² dédié à la création française. Plus de 200 artisans, venus de la métropole et des outre-mer, y exposeront la richesse et la diversité de leurs métiers : métiers d’art, métiers de bouche, réparation, cosmétique, mode, décoration…

Le Village mettra une nouvelle fois en lumière celles et ceux qui, par leur passion et leur exigence, font rayonner les territoires et affirment la place essentielle de l’artisanat dans l’économie française.

"Le Fabriqué en France n’est pas un concept dépassé, c’est une réalité économique et sociale", déclare Joël Fourny, Président de CMA France. "Consommer français, c’est faire un choix responsable, citoyen et durable. C’est soutenir nos entreprises locales, préserver nos savoir-faire et contribuer à une économie plus juste et plus respectueuse de l’environnement".

16 artisans bourguignons franc-comtois à l’honneur

Avec le soutien de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Bourgogne Franche-Comté, 16 entreprises régionales participeront à cette édition du MIF Expo. Sélectionnées pour la qualité et l’originalité de leurs productions, elles incarneront l’excellence artisanale de la région au sein du Village de l’Artisanat.

Elles représenteront la diversité des métiers et des territoires de Bourgogne-Franche-Comté :

  • Côte-d’Or – Kim Jude (Bijoux/décoration) / Les Diableries (conserves)
  • Doubs – Luthier Victor (Lutherie) / Anhydre (Prêt-à-porter)
  • Jura – Atelier 630 (Vitrail) / L’atelier de Géraldine (biscuiteries)/ Elixia (Limonades)
  • Nièvre – Ateliers places assises (Tapisserie) /Lucille Favrat (Bijoux)
  • Haute-Saône – Distillerie Paul Dévoile (Distillerie) / FARO (Lunetterie)
  • Saône-et-Loire – La bagagerie Victorine (Maroquinerie) / JC2C Coutellerie (coutellerie)
  • Yonne – Concept art et zinc (Décoration) / Deckonnecterre (Céramique)
  • Territoire de Belfort – Savonnerie du Rossignol (Savonnerie)

Toutes porteront haut et fort les valeurs de l’artisanat régional en exposant leurs savoir-faire rares, leurs créations uniques et leurs spécialités gourmandes.

© CMA BFC

Salon MIF Expo 2025

Publié le 3 novembre à 12h00 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Salon MIF Expo 2025 : 16 artisans bourguignons franc-comtois ambassadeurs du "Fabriqué en France"

Du 6 au 9 novembre 2025, le Salon du Made in France (MIF Expo) revient à Paris Porte de Versailles. Véritable vitrine du "Fabriqué en France" et temps fort de la consommation responsable, il accueillera plus de 100 000 visiteurs venus découvrir les savoir-faire et innovations des territoires. Parmi les exposants du village de l'Artisanat figureront 16 représentants régionaux représenteront la diversité des métiers et des territoires de Bourgogne-Franche-Comté.

Publié le 3 novembre à 12h00 par Elodie Retrouvey
