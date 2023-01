SMCI Gestion Syndic recherche un Gestionnaire de copropriétés

>Description du poste :

SMCI Gestion-Syndic recherche pour son agence de Besançon, un ou une Gestionnaire de copropriétés.

En qualité de Gestionnaire de copropriétés vous assurez la gestion des copropriétés de votre portefeuille (le portefeuille étant composé de copropriétés récentes et de mono propriétés).

>Présentation de SMCI Gestion-Syndic :

SMCI Gestion-Syndic est une filiale du Groupe de promotion immobilière SMCI dont le siège est à Besançon depuis 1936. Avec plus de 20 000 logements construits à Besançon, SMCI est à l’origine des Résidences les plus prestigieuses de la Ville.

L’agence SMCI Gestion-Syndic, en constant développement, dispose d’un portefeuille de qualité composé d’immeubles récents, elle assure les missions de syndic pour les immeubles construits par le Groupe et les missions de gestion locative pour les logements vendus à ses clients investisseurs, depuis peu, l’agence a développé une nouvelle activité de transaction.

L’agence est composée d’une équipe jeune et dynamique de 10 personnes, elles est installée 12 rue Gambetta au centre-ville de Besançon, dans des locaux modernes et spacieux.

>Vos principales missions :

• Conseiller, développer, pérenniser votre portefeuille, visiter et contrôler les immeubles,

• Préparer, animer les assemblées générales et les conseils syndicaux, établir les comptes-rendus et les PV,

• Suivre les réclamations courantes, la maintenance technique, les calendriers d'exécution et les paiements en veillant à l'information et au respect des obligations des parties prenantes,

• Suivre les garanties constructeur,

• Gérer des dossiers d'assurances et de sinistres,

• Arrêter les comptes annuels et élaborer les budgets de charges en lien avec l’équipe comptable,

• Suivre et négocier les contrats avec les prestataires, engager et suivre les travaux,

• Rendre compte de votre activité à votre hiérarchie.

>Le Poste :

• Poste en CDI basé à Besançon / Ticket Restaurant / Mutuelle et prévoyance

• Salaire motivant suivant expérience

• Poste évolutif

>Profil recherché :

• H/F, de formation juridique, immobilière ou équivalente, vous justifiez d'une expérience réussie

• Vous maîtrisez les outils bureautiques

• Vous êtes organisé(e), réactif(ve) et disponible

• Vous avez l’esprit d’équipe

>Répondre à l'offre d'emploi

Si vous êtes intéressé(e) par cette opportunité, merci d’adresser votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) par mail, à l'adresse recrutement@smci.fr