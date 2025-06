SNCF : des trains à tarifs préférentiels pour se rendre au festival Rencontres et Racines d’Audincourt

À l'occasion du festival Rencontres et Racines qui se tiendra du 27 au 29 juin 2025 à Audincourt, la Région Bourgogne-Franche-Comté, en collaboration avec SNCF Voyageurs, opérateur des TRAINS Mobigo, a mis en place des trains Mobigo à tarifs préférentiels pour les voyageurs désireux de se rendre au festival.

Selon la gare de départ en Bourgogne-Franche-Comté, les tarifs varient ainsi entre 6 et 26€ pour un aller-retour à destination de Montbéliard. De plus, un tarif unique de 2€ l’aller-retour est mis en place pour les enfants de 4 à moins de 12 ans, quel que soit leur point de départ, les enfants âgés de moins de 4 ans voyageant eux gratuitement. À noter que ces tarifs sont valables soit pour un aller-retour dans la même journée, soit pour un retour le lendemain matin pour permettre de profiter des concerts de soirée.

Le train pour éviter les bouchons

Les festivaliers se déplaçant en train jusqu'à la gare de Montbéliard, contribuent ainsi à la diminution de CO2, et des bouchons à l’arrivée au festival, une approche écologique qui correspond aux valeurs du festival Rencontres et Racines. Une fois à la gare, il suffit d’emprunter ensuite le service de bus Evolity qui les mènera jusqu'aux portes du festival.

Comment obtenir un billet ?

Les billets sont disponibles exclusivement sur le site TER Bourgogne-Franche-Comté dans la limite des places disponibles.

