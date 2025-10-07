Soixante-dix chercheurs de l’Université Marie et Louis Pasteur parmi les 2 % les plus cités au monde

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Chaque année, l’Université de Stanford publie une étude répertoriant les 2 % des chercheurs les plus cités au monde, tous domaines confondus. Dans l’édition 2025, 70 chercheurs de l’Université Marie et Louis Pasteur figurent dans ce classement mondial, une distinction qui témoigne de la qualité et de la visibilité internationale de leurs travaux.

Cette sélection, établie à partir des bases de données bibliométriques internationales de Scopus, recense les chercheurs dans le monde, tout champ scientifique confondu, dont les travaux sont les plus cités par leurs pairs.

Une méthodologie reconnue et rigoureuse

La liste publiée par l’Université de Stanford repose sur des indicateurs bibliométriques mesurant l’influence scientifique des chercheurs. Comme le précise le communiqué, ”cette prestigieuse liste est établie sur les bases de données transdisciplinaires internationales de Scopus, une base de données bibliométrique transdisciplinaire de résumés et de citations de publications scientifiques”.

L’étude couvre près de 22 domaines scientifiques et présente plus de 160 000 chercheurs parmi plus de 8 millions actifs dans le monde, soit 2 % des chercheurs.

Une diversité de disciplines représentées

Parmi les 70 chercheurs distingués, plusieurs institutions partenaires de l’Université Marie et Louis Pasteur sont représentées. Le communiqué précise : ”70 chercheurs de l’Université Marie et Louis Pasteur ou ayant travaillé à l’université, de domaine très divers, dont 15 sont hospitalo-universitaires du CHU de Besançon, 5 de Supmicrotech et 12 de l’UTBM, figurent dans le classement de cette année.”

Une reconnaissance pour la communauté scientifique

L’Université Marie et Louis Pasteur souligne que cette distinction constitue ”une très belle reconnaissance pour les chercheurs, leurs laboratoires et l’Université Marie et Louis Pasteur”.

Elle met en lumière le rayonnement scientifique de l’établissement à l’échelle internationale et la contribution de ses chercheurs à l’avancée des connaissances dans des domaines variés.