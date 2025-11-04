Mardi 4 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Santé

Sommeil et jeux vidéo : le CHU de Besançon recherche des patients test

Publié le 04/11/2025 - 09:14
Mis à jour le 04/11/2025 - 09:11

Dans le cadre d’une étude baptisée Sleeplay, permettant de comprendre l’impact des jeux vidéo sur le sommeil des adultes, le CHU de Besançon recherche 40 personnes hommes et femmes âgées de 18 à 40 ans qui soient joueurs réguliers de jeux vidéo, joueurs occasionnels ou non joueurs.

CHU de Besançon © Alexane Alfaro
CHU de Besançon © Alexane Alfaro

Largement étudié chez les adolescents, l’impact des jeux vidéo sur le sommeil des adultes fait pourtant l’objet de peu de recherches, "alors même qu'ils représentent la part la plus importante des joueurs", rappelle le CHU de Besançon. C’est pourquoi le service d’hospitalisation de jour d’addictologie et le centre du sommeil du CHU de Besançon souhaitent conduire un projet de recherche sur le sommeil des joueurs de jeux vidéo adultes.

Avant d’initier une étude de plus grande ampleur, "il est nécessaire d’identifier les obstacles et leviers qui permettront de recruter des participants adultes, souvent peu conscients des conséquences néfastes de leur pratique sur leur sommeil". Le CHU débute donc une étude de faisabilité afin de "comparer la qualité du sommeil d’adultes qui ne jouent pas aux jeux vidéo à celle d’adultes qui jouent régulièrement mais sans excès".

40 hommes et femmes recherchés

Pour cette étude, le CHU de Besançon recherche 40 femmes et hommes âgés de 18 à 40 ans et qui soient joueurs réguliers de jeux vidéo, joueurs occasionnels ou non joueurs. Tous les participants inclus rencontreront un médecin addictologue qui évaluera leurs habitudes de jeu, de consommation et leur humeur (anxiété, dépression) ; ainsi qu’un médecin spécialiste du sommeil.

La participation à cette étude implique aussi, à domicile, de remplir pendant 14 jours un agenda du sommeil, des jeux vidéo et des écrans et de porter nuit et jour un bracelet actimètre pour l’enregistrement des mouvements et le recueil d'informations sur la qualité du sommeil. Enfin, des prélèvements urinaires permettront d’obtenir des informations sur les dosages en mélatonine, molécule qui participe à la régulation du sommeil. 

© CHU Besançon

Chaque participant "sera destinataire des résultats le concernant (temps de sommeil, signes de privation de sommeil, décalage du rythme circadien) et se verra proposer, si besoin, une prise en charge adaptée" prévient le CHU. À terme, l’étude Sleeplay permettra de mieux comprendre comment les jeux vidéo, en particulier lorsqu’ils sont joués de façon excessive, peuvent affecter le sommeil. Les résultats "contribueront à construire une étude plus large, tout en identifiant les moyens d’encourager les joueurs à participer à des recherches" conclut le CHU.

Publié le 4 novembre à 09h14 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Santé

Besançon
Santé

Le kiwi, un “super-fruit” à savourer pour allier plaisir et santé selon Valentine Caput

L'OEIL DE LA DIET' • En juillet 2025, l’Union européenne a fait du kiwi, le premier fruit à obtenir une "allégation santé". L’occasion parfaite pour notre diététicienne, Valentine Caput, de revenir sur l’intérêt de ce petit fruit aux grands bienfaits.

diététicienne fruit kiwi union européenne valentine caput
Publié le 30 octobre à 16h03 par VALENTINE CAPUT • Membre
France
Santé Société

Dermatose : les exportations de jeunes bovins vont reprendre dans les zones indemnes

Le ministère de l'Agriculture a annoncé jeudi 30 octobre 2025 la reprise des exportations de bovins, suspendues pendant quinze jours pour éviter la propagation de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC), qui continue toutefois de progresser dans les Pyrénées Orientales et dans le Jura où la suspension perdure.

agriculture dermatose nodulaire élevage
Publié le 30 octobre à 14h12 par Hélène L.
Besançon
Santé Société

“Le médecin légiste, c’est le médecin de la violence” : la chambre mortuaire du CHU de Besançon avec Dr Elisabeth Martin

Patricienne hospitalière depuis la fin de ses études en 2010, le Dr Elisabeth Martin dirige depuis mars 2024 le service de médecine légale et de victimologie du CHU de Besançon. Derrière les portes souvent fantasmées de ce service, c’est un métier méconnu, à la croisée du soin, du droit et de la justice, qu’elle nous décrit avec précision et humanité.

chu de besançon décès enquête justice magistrat médecine légale violences conjugales violences faites aux femmes violences sexuelles
Publié le 30 octobre à 08h00 par Alexane
Besançon
Economie Santé

Une start-up de Besançon veut offrir un implant à chaque enfant atteint de fente faciale en 2026

L’entrepreneur et créateur de contenus Mikaël Demenge a annoncé sur ses réseaux sociaux lundi 28 octobre 2025 un nouvel engagement solidaire en faveur des enfants porteurs de fentes faciales, en partenariat avec la start-up bisontine Ennoïa et le service de chirurgie maxillo-faciale et plastique de l’hôpital Necker-Enfants Malades.

bébé entreprise maladie congénitale médecine mikael demenge Start-up témis
Publié le 28 octobre à 18h00 par Alexane
Grand Besançon Métropole
Economie Santé

Octobre rose : Et si vous donniez vos cheveux pour confectionner des perruques ?

Les perruques médicales sont souvent utilisées lors de chimiothérapies. Elles peuvent avoir un coût élevé même si certaines sont en partie remboursées par la sécurité sociale. Il n’empêche qu’il peut y avoir un reste à charge important pour les patients suivant la qualité de la perruque… Il existe toutefois des moyens pour réduire ces coûts, comme le don de cheveux… On en parle ce mois d’octobre 2025 avec Johanna Dornier gérante de Beauty Hair, un salon de coiffure partenaire de l’association "Fake hair don’t care*".

cancer cheveux don de cheveux octobre rose perruque
Publié le 28 octobre à 12h00 par Hélène L.
Doubs
Santé

Doubs : 40.000 sacs distribués dans les pharmacies pour alerter sur la conduite sous médicaments

VIDÉO • La nouvelle campagne de sécurité routière met l’accent sur la prévention des risques liés à la conduite après la consommation de médicaments. C’est dans ce cadre que la préfecture du Doubs a lancé vendredi 24 octobre à la pharmacie Lafayette des Tilleroyes à Besançon, le début d’une campagne d’un mois prévoyant la distribution de 40.000 sacs de sensibilisation dans 40 pharmacies partenaires du département.

conduite médicament pharmacie prefecture du doubs sécurité routière
Publié le 26 octobre à 17h32 par Elodie Retrouvey
Sens
Politique Santé

Julien Odoul demande un centre de radiothérapie à Sens

"Dans l’Yonne, les habitants sont plus susceptibles de mourir d’un cancer que la moyenne nationale", alerte Julien Odoul. Une situation directement liée "à la faiblesse de l’offre de soins dans le département". Avançant une inégalité territoriale, le député du Rassemblement National réclame un centre de radiothérapie à Sens. 

cancer julien odoul radiothérapie rassemblement national
Publié le 24 octobre à 17h09 par Elodie Retrouvey
France
Economie Santé

Influenza aviaire : Annie Genevard relève le niveau de risque sur l’ensemble du territoire national

La ministre de l’Agriculture, a décidé de relever le niveau de risque sur l’ensemble du territoire national. À compter du mercredi 22 octobre, le risque est qualifié "élevé" et s’accompagne d’un renforcement de la surveillance des élevages de volailles et des mesures de protection.

annie genevard influenza aviaire
Publié le 24 octobre à 10h02 par Hélène L.
Besançon
Santé

Une entreprise bisontine cherche des financements pour lancer la phase d’essai d’un biomédicament contre la leucémie

À l’horizon 2030, Carla Biotherapeutics espère apporter un traitement aux 3.000 personnes entrant chaque année dans les critères du biomédicament développé contre la leucémie. Des patients pour lesquels aucune solution n’a fonctionné ou n’est plus envisagée. Un réel espoir pour la médecine qui a toutefois besoin d’un coup de pouce… Chacun est libre de participer à l’appel à financement dès 100 €.

biotherapie Biovaliance carla biotherapeutics leucémie recherches
Publié le 26 octobre à 09h45 par Hélène L.
Besançon
Santé

La Ville de Besançon encourage la vaccination contre la grippe pour les publics à risque

Alors que la période de circulation du virus de la grippe s’étend habituellement d’octobre à mars, la Ville de Besançon rappelle ”l’importance de la vaccination pour les personnes les plus vulnérables”. À travers sa direction Santé Publique, la municipalité recommande la vaccination pour les populations à risque, incluant notamment les plus de 65 ans et les professionnels en contact avec des publics fragiles.

grippe seniors vaccin vaccination
Publié le 22 octobre à 09h45 par Alexane
Besançon
Justice Santé

Au procès Péchier, une anesthésiste “dévastée” par l’arrêt cardiaque de ses patients

Autrefois "pétillante", elle a quitté la clinique "dévastée" après l'empoisonnement présumé de sept de ses patients: le "lourd tribut" payé par une ancienne collègue de Frédéric Péchier, qu'il aurait en outre voulu évincer, a été au centre des débats lundi 20 octobre 2025 devant la cour d'assises du Doubs.

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier procès randall schwerdorffer
Publié le 21 octobre à 08h18 par Elodie Retrouvey

Le Mistigri, aux Chaprais : 4 décennies de cuisine comtoise

J’ai testé pour vous le restaurant d’application du CFA Hilaire de Chardonnet à Besançon
Offre d'emploi

Du 8 au 29 novembre, les Passages Pasteur célèbrent leur anniversaire

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Fruitiers, Toussaint, micro-pelle mécanique, crédit d'impôt… Quoi de neuf aux Pépinières Bisontines ?
Offre d'emploi
publi info 4

Le Groupe Chopard reprend Besançon Services Cycle

Les sorties cinéma du mois de novembre à Besançon
Infos Pratiques

Le kiwi, un "super-fruit" à savourer pour allier plaisir et santé selon Valentine Caput
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre carte Avantages Jeunes 2025-2026 !

Une start-up de Besançon veut offrir un implant à chaque enfant atteint de fente faciale en 2026

Sondage

 8.59
nuageux
le 04/11 à 09h00
Vent
1.27 m/s
Pression
1024 hPa
Humidité
86 %
 