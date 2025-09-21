Talents des Cités : remise des prix pour les projets lauréats

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

L’édition locale du concours Talents des Cités a mis à l’honneur la créativité, l’engagement et la persévérance des entrepreneurs issus des quartiers prioritaires de Besançon et de ses environs le temps d’une soirée le 11 septembre 2025 à la préfecture du Doubs.

Le jury a distingué quatre lauréats aux parcours inspirants :

1er prix Création : SOS KARPET – Flavie Giraud : entreprise de nettoyage de tissu et d’ameublement à domicile

1er prix Jeunes pousses : Lestorytellers – Moundor Sene : société de production audiovisuelle

2e prix toutes catégories confondues : Aline Chagué, psychopraticienne spécialisée en dépression et addictions



Prix Coup de Cœur : Akolad Solutions – Jérôme Varini : expert des projets numériques dits « impossibles »

"Ces réussites témoignent de la vitalité entrepreneuriale des quartiers et de l’importance de l’accompagnement collectif proposé par BGE et ses partenaires", souligne la BGE.

À propos du concours Talents des Cités

Créé en 2002, le concours Talents des Cités récompense chaque année des entrepreneurs issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Porté par BGE et soutenu par de nombreux partenaires, il valorise des initiatives créatrices d’emploi, de lien social et de dynamisme économique.