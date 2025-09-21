Talents des Cités : remise des prix pour les projets lauréats

Le jury a distingué quatre lauréats aux parcours inspirants :
- 1er prix Création : SOS KARPET – Flavie Giraud : entreprise de nettoyage de tissu et d’ameublement à domicile
- 1er prix Jeunes pousses : Lestorytellers – Moundor Sene : société de production audiovisuelle
- 2e prix toutes catégories confondues : Aline Chagué, psychopraticienne spécialisée en dépression et addictions
- © BGE
Prix Coup de Cœur : Akolad Solutions – Jérôme Varini : expert des projets numériques dits « impossibles »
- © BGE
"Ces réussites témoignent de la vitalité entrepreneuriale des quartiers et de l’importance de l’accompagnement collectif proposé par BGE et ses partenaires", souligne la BGE.
À propos du concours Talents des Cités
Créé en 2002, le concours Talents des Cités récompense chaque année des entrepreneurs issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Porté par BGE et soutenu par de nombreux partenaires, il valorise des initiatives créatrices d’emploi, de lien social et de dynamisme économique.