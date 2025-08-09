Samedi 9 Août 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
France
Société

Tenue vestimentaire au travail et chaleur : quelles sont les règles ?

Publié le 09/08/2025 - 14:00
Mis à jour le 06/08/2025 - 15:19

Puis-je porter un short au travail pendant une canicule ? Mon employeur peut-il m’imposer une tenue ? Si la liberté de se vêtir reste un principe, elle connaît des limites dans le cadre professionnel. Le Code du travail et la jurisprudence encadrent les possibilités pour l’employeur d’imposer certaines règles vestimentaires. Le site Service-Public.fr fait le point sur les droits et obligations des salariés et des employeurs en la matière.

© Pexels/Pixabay
© JESHOOTS-com/pixabay
1/2 - © Pexels/Pixabay
2/2 - © JESHOOTS-com/pixabay

En principe, le salarié est libre de choisir sa tenue vestimentaire sur son lieu de travail. Le Code du travail, via son article L. 1121-1, énonce que : ”Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché”.

Autrement dit, un employeur peut restreindre cette liberté, à condition que la restriction soit justifiée et proportionnée. Par exemple, des impératifs d’hygiène, de sécurité ou d’image peuvent motiver certaines exigences.

L’avis du Défenseur des droits : éviter les discriminations

Le Défenseur des droits appelle les employeurs à porter une attention particulière aux questions d’apparence physique et de code vestimentaire. Il souligne que : ”Les codes vestimentaires doivent être justifiés par la nature des postes concernés et légitimes et proportionnés au but recherché. Ils peuvent s’appuyer sur des mesures d’hygiène et de sécurité ou peuvent répondre, dans certaines limites, à des considérations d’image ou d’identification”.

Il ajoute que certaines pratiques, autrefois jugées normales, peuvent aujourd’hui être perçues comme discriminatoires. L'évolution des mentalités et des tendances vestimentaires pousse à revoir les règles internes, tout en garantissant une égalité de traitement entre les femmes et les hommes.

Une jurisprudence nuancée

La Cour de cassation a apporté plusieurs précisions importantes concernant la tenue au travail. Dans un arrêt du 28 mai 2023, elle a jugé que : ”La liberté de se vêtir à sa guise ne constitue pas une liberté fondamentale garantie par le Code du travail”.

Ainsi, des restrictions peuvent être légalement imposées lorsqu’elles répondent à des nécessités professionnelles, notamment :

  • L’hygiène, comme dans le cas d’un ouvrier charcutier dont la tenue négligée avait été critiquée par des clients ;
  • La sécurité, où l’employeur peut imposer des équipements ou vêtements spécifiques pour protéger les salariés ;
  • La décence, par exemple le cas d’une aide-comptable portant un chemisier transparent sans dessous, jugé ”de nature à susciter un trouble dans l’entreprise” (Cour de cassation, arrêt n° 82-43.824 du 22 juillet 1986) ;
  • L’image de l’entreprise, particulièrement si le salarié est en contact avec la clientèle.

De plus, dans un arrêt du 11 janvier 2012 (n° 10-28.213), la Cour de cassation a statué sur le cas d’un salarié refusant de retirer ses boucles d’oreilles en service dans un restaurant. L’affaire illustre la manière dont les règles vestimentaires doivent être appréciées au regard du poste occupé.

Des règles à formaliser et à expliquer

Pour le Défenseur des droits, une interdiction de tenue n’est acceptable que si elle est motivée, pertinente et proportionnée. Il recommande aux employeurs de : ”Concilier leurs besoins opérationnels et le respect des droits individuels, à travers une communication claire (par exemple en impliquant les employés dans l’élaboration du code vestimentaire)”.

chaleur code du travail emploi travail vêtements

Publié le 9 aout à 14h00 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Société

France
Société

Tenue vestimentaire au travail et chaleur : quelles sont les règles ?

Puis-je porter un short au travail pendant une canicule ? Mon employeur peut-il m’imposer une tenue ? Si la liberté de se vêtir reste un principe, elle connaît des limites dans le cadre professionnel. Le Code du travail et la jurisprudence encadrent les possibilités pour l’employeur d’imposer certaines règles vestimentaires. Le site Service-Public.fr fait le point sur les droits et obligations des salariés et des employeurs en la matière.

chaleur code du travail emploi travail vêtements
Publié le 9 aout à 14h00 par Alexane
France
Société

Retards, pertes, bagages abîmés lors d’un voyage en avion : quels sont vos droits ?

Lors d’un voyage en avion, un désagrément avec vos bagages peut transformer une expérience agréable en véritable source de stress. Que vos bagages aient été retardés, perdus ou endommagés, sachez que la compagnie aérienne est tenue de vous indemniser, sous certaines conditions. Voici un point complet sur vos droits.

aéroport avion bagage vacances
Publié le 9 aout à 11h30 par Alexane
Besançon
Société Transports

Véhicules non assurés à Besançon : quand des vies peuvent basculer en un instant…

La conduite sans assurance progresse en France, et Besançon n’échappe pas à la tendance. On estime qu’environ 680.000 conducteurs et conductrices conduiraient sans assurance en France d’après les données de l’Observatoire national interministériel de la Sécurité routière en 2022. À Besançon, les forces de l’ordre multiplient les contrôles et les procédures, et se dotent d'outils plus efficaces et performants que jamais. Conduire un véhicule non assuré est une infraction lourde de conséquences, qui peut faire basculer une vie en quelques secondes...
 

assurance trottinette electrique vélo voiture
Publié le 8 aout à 18h00 par Alexane
Pontarlier
Santé Société

Utilisation des écrans : la ville de Pontarlier lance un programme de sensibilisation dès la rentrée

Afin de sensibiliser les familles sur l'utilisation des écrans chez les jeunes, la Ville de Pontarlier lance les « entretiens écrans familles ». À partir du 1er septembre 2025, les familles qui le souhaitent pourront rencontrer des professionnels formés en santé numérique pour s'informer et apprendre à limiter la surexposition aux écrans grâce à des astuces faciles à appliquer.

addiction aux écrans santé numérique ville de pontarlier
Publié le 8 aout à 15h59 par Eddy R.
Besançon
Société

En images – Besançon commémore les 80 ans des bombardements d’Hiroshima et Nagasaki

La Ville de Besançon, en collaboration avec le Comité départemental du Doubs du Mouvement de la paix et l’association Agir pour le désarmement nucléaire (ADN) de Franche-Comté, a tenu ce vendredi 8 août une cérémonie en mémoire des bombardements atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki, survenus les 6 et 9 août 1945.

anne vignot bombe atomique hiroshima nagasaki
Publié le 8 aout à 15h00 par Alexane
France
Santé Société

Loi Duplomb : le Conseil constitutionnel censure la réintroduction du pesticide acétamipride

Le Conseil constitutionnel a censuré jeudi 7 août 2025 la disposition la plus contestée de la loi Duplomb, qui prévoyait la réintroduction sous conditions de l'acétamipride, un pesticide interdit de la famille des néonicotinoïdes, jugée par les Sages contraire à la Charte de l'environnement.

biodiversité conseil constitutionnel écologie loi duplomb pesticides santé
Publié le 8 aout à 09h25 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Société

Le viager et la nue-propriété en plein essor en Bourgogne-Franche-Comté

Alors que le marché immobilier traditionnel reste en difficulté, la Bourgogne-Franche-Comté se distingue par un dynamisme croissant dans le secteur du viager et de la nue-propriété. Ces formes alternatives de monétisation immobilière séduisent de plus en plus de retraités souhaitant vieillir chez eux tout en mobilisant leur patrimoine.

économie immobilier nue-propriété retraite viager
Publié le 6 aout à 16h15 par Alexane
Sochaux
Société Sport

À Sochaux, supporters et joueurs unis pour rénover le stade Bonal

La rénovation du stade Bonal progresse, portée par l’énergie des supporters et socios du FC Sochaux-Montbéliard (FCSM). Selon le communiqué publié par l’Association Sociochaux ce mardi 5 août, la première phase de ce chantier participatif dédié à l’embellissement du stade touche au but, avec le nettoyage, ragréage et peinture des escaliers et colonnes du parvis Nord.

Association sociochaux fc sochaux football rénovation stade bonal
Publié le 5 aout à 14h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Nature Société

Loups, lynx et ours : dans le Jura, des bénévoles veillent au retour des grands prédateurs…

Dans la nuit du 25 au 26 juillet 2025, un loup a été abattu dans la Nièvre suite à une attaque de troupeau. Ces incidents se multiplient en été, lorsque les troupeaux sont en estive et que les éleveurs ne peuvent les surveiller en continu. Nous avons échangé avec Laure, écologue et accompagnatrice en montagne, qui encadre les missions Férus dans le Jura, une association engagée dans la préservation des grands prédateurs : l’ours, le lynx et bien sûr, le loup.

estive loup préservation
Publié le 4 aout à 18h00 par Salomé F. • Membre
Besançon
Société

Portraits de Gaza – Le quotidien de Rawan, Ayman, Amro et Mohamed sous les bombes

Le jeudi 24 juillet 2025, Emmanuel Macron a annoncé que la France reconnaîtrait l’État de Palestine lors de la prochaine Assemblée générale des Nations Unies. Cette déclaration vise à souligner l’urgence de mettre fin à la guerre et d’apporter une aide humanitaire à la population civile. Dans ce contexte, nous avons pu recueillir les témoignages de quatre Palestiniens vivant dans la bande de Gaza, en visio-conférence de Besançon jeudi 31 juillet et vendredi 1er août 2025.

emmanuel macron gaza génocide guerre israel palestine témoignage
Publié le 2 aout à 07h30 par Salomé F. • Membre
France
Société Transports

Bouchons sur la route des vacances : comment occuper les enfants dans la voiture ?

Bison Futé annoncé un samedi 2 août "noir" sur les routes en raison du fameux chassé-croisé entre les "juilletistes" et les "aoûtiens". Il va falloir s’armer de patience dans les bouchons, ce qui est loin d’être facile… surtout quand on a des enfants à l’arrière impatients. Voici quelques conseils pour les occuper.

autoroute enfant vacances
Publié le 1 aout à 17h00 par Alexane

Les "Boucles Vauban" le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

Deux tiers des festivals en France affichent un déficit en 2024
Offre d'emploi

Escape Game, cinéma, concerts… la Citadelle vous invite à fêter l’été

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Atelier fleuri, avec Julie et Pauline, créativité et couleurs garanties
Offre d'emploi
publi info 4

Deux expositions à ne pas manquer au pôle Courbet à Ornans jusqu'au 19 octobre 2025

Les cahiers de vacances, bonne ou mauvaise idée ? On a questionné cinq profs...
Infos Pratiques

Où sont les toilettes publiques gratuites à Besançon ?
Jeu-concours

Jeu-concours tente Decathlon : découvrez les résultats

Que faire autour de Baume-les-Dames pendant un week-end ? 

Sondage

 32.68
peu nuageux
le 09/08 à 15h00
Vent
1.32 m/s
Pression
1020 hPa
Humidité
42 %
 