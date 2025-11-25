Thimote Fontanier sacré meilleur apprenti charcutier de Franche-Comté

Deux apprentis charcutiers du CFA Hilaire de Chardonnet (CFA HDC) se sont distingués lors de la sélection régionale du concours du Meilleur apprenti de France (MAF) qui s’est tenu ce mardi 25 novembre 2025 au CFA.

L’établissement a annoncé de nouveaux résultats "exceptionnels pour deux de ses apprentis en deuxième année de CAP charcutier-traiteur".

Originaire de Liesle, Timoté Fontanier, a été sacré meilleur apprenti charcutier de Franche-Comté. En apprentissage à la Maison Ramel à Dole, il aura l'honneur de représenter la région lors de la finale nationale à Paris au printemps prochain.

Sa camarade de classe, Charline Humbert, originaire de Poligny, le rejoint à la deuxième place du podium.

Le jury a été conquis par la qualité technique, la créativité et l'esthétique des réalisations présentées par les deux jeunes talents. "Nous sommes extrêmement fiers de Charline et Thimote. Leurs performances reflètent leur travail acharné et l'excellence de l'encadrement de leurs maîtres d'apprentissage. Nous adressons tous nos vœux de réussite à Thimote pour la finale nationale," a réagi Christophe Alfandari, le directeur du CFA HDC.