TILMAT recrute 1 Technicien SAV Itinérant (H/F)

OFFRE D'EMPLOI • TILMAT, filiale du Groupe TILLY, distributeur des matériels de travaux publics (Liebherr, Bell, Hamm) implanté en Lorraine, Bourgogne et Franche Comté, recrute pour TILMAT Mamirolle (25) : 1 Technicien SAV Itinérant (H/F)

Vous travaillerez sur les Matériels TP de nos Clients : Liebherr, Bell, Hamm. Vous serez rattaché à l’agence de Mamirolle (25), sous la responsabilité du Responsable SAV, vos missions principales seront :

- Assurer la maintenance préventive des engins de nos Clients et de notre parc de location sur chantiers et en atelier : effectuer des entretiens réguliers, contrôler l’état et le bon fonctionnement des machines.

- Assurer la maintenance curative des engins de nos Clients et de notre parc de location sur chantiers et en atelier : diagnostiquer, dépanner, réparer.

- Apporter un conseil technique aux Clients pour assurer un fonctionnement optimal de leurs machines.

- Assurer le suivi des interventions : transmettre les informations à l’issue de chaque intervention sur tablette électronique.

Profil :

Vous êtes au minimum titulaire d’un BAC PRO de formation technique en maintenance de matériels de manutention, ou matériels agricoles, ou engins de TP ou expérience significative dans ces domaines.

Une expérience de deux ans dans la fonction et le secteur d’activité est souhaitée.

Vous avez de solides connaissances en mécanique, hydraulique et électricité / électronique et maitrisez l’outil informatique.

Vous êtes autonome et faites preuve de rigueur dans vos interventions (respect des procédures, propreté et rangement du matériel).

Vous êtes reconnu pour votre relationnel et avez le sens du service.

Le Permis B est obligatoire.

Salaire :

A définir selon expérience

Les + :

Mutuelle de groupe

Prévoyance

Forfait repas lors des déplacements

Camionnette de service pour déplacements chantiers

PC portable

Tablette électronique

Téléphone portable

Accès à un service de réduction sur les achats de la vie courante

Contrat :

CDI, Temps plein.

Poste à pourvoir immédiatement.

Lieux de rattachement : Mamirolle (25).

Formations :

Pour votre période d’intégration, un temps en atelier est prévu afin que vous puissiez progressivement connaitre nos machines. Des formations Constructeurs seront programmées pour développer vos compétences techniques sur les matériels que nous distribuons.

Si cette opportunité vous intéresse rejoignez nous et adressez votre CV + Lettre de Motivation à monavenirpro@groupetilly.com