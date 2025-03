Tour de France à Pontarlier : la ville lance un appel aux dons dans le cadre d’une exposition

Dans le cadre de l’ arrivée du Tour de France à Pontarlier le 26 juillet prochain, le service des archives municipales prépare pour l'occasion une exposition sur le cyclisme et fait appel aux dons d’archives personnelles relatives aux différents passages du Tour de France à Pontarlier depuis 1911.

Ville étape de la Grande boucle pour la 8e fois de son histoire, la Ville de Pontarlier tient une nouvelle fois à marquer le coup afin de célébrer comme il se doit cet événement "exceptionnel" pour la municipalité du Haut-Doubs.

Les archives municipales préparent ainsi une exposition sur le cyclisme, qui sera présentée en extérieur durant les mois de juin, juillet et août prochains. Mais pour que celle-ci soit belle et suffisamment complète, le service lance un appel aux dons d’archives personnelles relatives aux différents passages du Tour de France à Pontarlier depuis 1911. Photographies, cartes postales, témoignages, journaux personnels, timbres, etc tout est le bienvenu !

Le dépôt ou prêt d’archives sera possible jusqu’au 30 avril 2025.

Pour plus d’informations complémentaires concernant cette collecte, prenez contact avec le service des archives de la Ville.

Archives municipales de Pontarlier

Bâtiment La Belle Vie

8 rue de la Grande Oie (entrée B)

25300 Houtaud

03 81 38 81 13 archives@ville-pontarlier.com