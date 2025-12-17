Trains Mobigo : 8.000 places supplémentaires proposées dès ce week-end

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

La région Bourgogne-Franche-Comté et SNCF Voyageurs mettent un place un dispositif spécial pour les fêtes de fin d’année permettant d’accueillir de nombreux voyageurs. Près de 8000 places supplémentaires sont proposées dès ce samedi 20 décembre 2025.

SNCF Voyageurs, en lien avec la Région Bourgogne-Franche-Comté, prévoit un renforcement de l'offre sur les lignes les plus sollicitées (Paris – Dijon – Lyon, Belfort – Lyon, Paris – Morvan, Dijon - Besançon) :

La quantité de places offertes sera augmentée avec des compositions de trains doublées, voire triplées.

Dix trains additionnels seront également mis enplace lors des week-ends pour accueillir le flux accru de voyageurs, notamment depuis les gares de Paris, Lyon et Dijon.

300 agents mobilisés

Plus de 300 agents SNCF Voyageurs mobilisés :

Conducteurs et contrôleurs : pour assurer la régularité et la sécurité à bord.

Agents en gare : un renfort d’agents dans les gares principales, comme Paris Bercy et Dijon, pour informer et orienter les voyageurs.

Des équipes de filtrage pour gérer l’affluence importante des voyageurs sans réservation, notamment en gare de Paris Bercy, principal point de départ des voyageurs.

Des équipes de dépannage et de maintenance renforcées et prêtes à intervenir en cas de défaillance matérielle.

Un collectif de gestion de crise et de supervision en veille pour minimiser les éventuelles perturbations.

Infos +

Les sites internet TER et Mobigo seront actualisés en continu, tandis que les fils X @TER_BFC_Trafic et @TER_Yonne_Paris offriront des mises à jour en temps réel sur l’état du trafic.

Les voyageurs peuvent également :

• Contacter un téléconseiller Mobigo au 03.80.11.29.29 (du lundi au samedi de 7h à 20h).

• Poser leurs questions directement sur le trafic via les fils X.