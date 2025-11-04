Un corps coupé en deux découvert dans un village de Haute-Saône

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Le corps d'un homme âgé de 40 à 60 ans, "sectionné en deux parties, au niveau de la taille", et "recouvert d'une substance blanche", a été trouvé sur les berges de la Saône à Fedry, petit village de Haute-Saône, a indiqué lundi 3 novembre 2025 le parquet de Vesoul, qui a ouvert une enquête pour assassinat.

Le cadavre de l'inconnu, découvert samedi après-midi, portait "une brûlure au niveau du dos, plusieurs plaies sur le crâne, sur une main, au niveau des cervicales et au niveau du tronc". La victime ne portait qu'un caleçon.

"Le décès semble récent, datant de moins de 24 heures avant la découverte du corps", a précisé le procureur Arnaud Grécourt dans un communiqué.

Les conclusions de l'autopsie, pratiquée lundi, n'étaient pas encore connues dans la soirée, pas plus que celles de l'analyse de la substance blanche trouvée sur la dépouille.

(AFP)