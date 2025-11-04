Un corps coupé en deux découvert dans un village de Haute-Saône

Le cadavre de l'inconnu, découvert samedi après-midi, portait "une brûlure au niveau du dos, plusieurs plaies sur le crâne, sur une main, au niveau des cervicales et au niveau du tronc". La victime ne portait qu'un caleçon.
"Le décès semble récent, datant de moins de 24 heures avant la découverte du corps", a précisé le procureur Arnaud Grécourt dans un communiqué.
Les conclusions de l'autopsie, pratiquée lundi, n'étaient pas encore connues dans la soirée, pas plus que celles de l'analyse de la substance blanche trouvée sur la dépouille.
(AFP)