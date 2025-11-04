Mardi 4 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
HAUTE-SAÔNE (70)
Faits Divers

Un corps coupé en deux découvert dans un village de Haute-Saône

Publié le 04/11/2025 - 08:18
Mis à jour le 04/11/2025 - 08:10

Le corps d'un homme âgé de 40 à 60 ans, "sectionné en deux parties, au niveau de la taille", et "recouvert d'une substance blanche", a été trouvé sur les berges de la Saône à Fedry, petit village de Haute-Saône, a indiqué lundi 3 novembre 2025 le parquet de Vesoul, qui a ouvert une enquête pour assassinat.

©
©

Le cadavre de l'inconnu, découvert samedi après-midi, portait "une brûlure au niveau du dos, plusieurs plaies sur le crâne, sur une main, au niveau des cervicales et au niveau du tronc". La victime ne portait qu'un caleçon. 

"Le décès semble récent, datant de moins de 24 heures avant la découverte du corps", a précisé le procureur Arnaud Grécourt dans un communiqué.

Les conclusions de l'autopsie, pratiquée lundi, n'étaient pas encore connues dans la soirée, pas plus que celles de l'analyse de la substance blanche trouvée sur la dépouille.

(AFP)

assassinat autopsie corps procureur de la république

Publié le 4 novembre à 08h18 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

Le Mistigri, aux Chaprais : 4 décennies de cuisine comtoise

J’ai testé pour vous le restaurant d’application du CFA Hilaire de Chardonnet à Besançon
Offre d'emploi

Du 8 au 29 novembre, les Passages Pasteur célèbrent leur anniversaire

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Fruitiers, Toussaint, micro-pelle mécanique, crédit d'impôt… Quoi de neuf aux Pépinières Bisontines ?
Offre d'emploi
publi info 4

Le Groupe Chopard reprend Besançon Services Cycle

Les sorties cinéma du mois de novembre à Besançon
Infos Pratiques

Quels films aller voir pour Halloween à Besançon ?
Jeu-concours

Jeu-concours spectacle "Rominou Show" : découvrez les résultats !

Une start-up de Besançon veut offrir un implant à chaque enfant atteint de fente faciale en 2026

Sondage

 6.37
peu nuageux
le 04/11 à 09h00
Vent
1.27 m/s
Pression
1024 hPa
Humidité
89 %
 