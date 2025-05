Un élu municipal du Doubs incarcéré avant son procès pour apologie du terrorisme

Un élu municipal d'opposition de gauche du Doubs, Ismaël Boudjekada, a été interpellé et incarcéré dans l'attente de son procès prévu en juillet, notamment pour apologie du terrorisme, a indiqué le parquet de Paris à l'AFP jeudi 8 mai 2025 .

Confirmant des informations de plusieurs médias, le ministère public a précisé que M. Boudjekada a été "interpellé samedi à l'aéroport de Mulhouse en provenance d'Arabie Saoudite, sur le fondement de deux mandats de recherche émis à son encontre dans le cadre de deux enquêtes du parquet de Paris qui ont été réunies".

"Déjà condamné pour apologie en ligne en juin 2024", cet élu d'opposition au conseil municipal de Grand-Charmont, près de Montbéliard, devait être jugé lundi en comparution immédiate mais l'examen de l'affaire a été renvoyé au 3 juillet, a ajouté le parquet. "Dans l'attente, le prévenu a été placé en détention provisoire", a-t-il précisé.

De nombreuses infractions retenues contre lui

M. Boudjekada sera jugé pour de nombreuses infractions retenues contre lui, de novembre 2023 à novembre 2024. D'une part, du "doxxing", soit la divulgation d'informations personnelles exposant autrui à un risque, sur son compte sur le réseau social X et au préjudice de trois personnes. D'autre part, six infractions d'apologie d'un acte de terrorisme en ligne, à travers de nombreux messages diffusés également sur X.

En octobre 2024, il avait ainsi écrit sur ce réseau au sujet du chef du Hamas Yahya Sinouar qu'"un héros est mort" et que "ce martyr est l'un des plus chanceux d'entre nous". Il avait aussi dit dans une vidéo diffusée en août 2024 sur X que la mort de 1.218 israéliens, en majorité des civils, dans les attaques du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre 2023, "c'était un petit peu mérité" et que "tout le monde sera bien content quand le Hamas aura terminé le travail".

Son compte X, toujours actif et dont les derniers messages datent du 1er mai, est suivi par près de 30.000 personnes. Ismaël Boudjekada avait fait l'objet d'un signalement à la justice du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Le procureur de Montbéliard Paul-Edouard Lallois avait indiqué à l'AFP que M. Boudjekada ne résidait plus dans le Doubs depuis un bon moment.

(Source AFP)