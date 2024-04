Un enseignant bisontin de hautbois invité dans une école de musique en République Tchèque…

Hervé Laurent enseigne le hautbois depuis 1988 et depuis 2012 au conservatoire rayonnement régional du Grand Besançon Métropole. Par ailleurs, il a également été membre de l’orchestre Victor-Hugo pendant 14 ans.

Dans le cadre du sponsoring du facteur d'instruments "L'Atelier du Hautbois" et son directeur Pascal Emery, il a été invité à travailler pendant deux jours avec des étudiants de Jurij Likin, hautboïste solo à l'orchestre national de prague et professeur de hautbois au JAMU de Brno. Un établissement que l'on peut "comparer à nos conservatoires nationaux supérieurs", précise Hervé Laurent.

"Nous avons abordé le lundi la technique et la méthodologie du hautbois autour d'une "master classe" et le mardi, la technique du grattage des anches de hautbois et le travail en "Ensemble d'Anches Doubles" afin de faire découvrir la musique française par cette pratique", nous indique l’enseignant, ravi de cette expérience qu’il qualifie d’enrichissante en tant que pédagogue, mais également par rapport aux "fortes personnalités, propres à chaque étudiant" qui lui ont rappelées qu’il était bien "dans la capitale de la Bohème-Moravie" : "l'esprit Bohème" n'est pas qu'une expression usurpée, mais bel et bien une manière de vivre", précise-t-il.