Un prêtre du diocèse de Dijon en examen pour agressions sexuelles

Le prêtre a été mis en examen vendredi pour "agressions sexuelles aggravées", dont "certains faits" concernent des mineurs, a indiqué à l'AFP le parquet, sans plus de précisions. Il a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Bourges.

Dans un communiqué, le diocèse de Dijon ne fait, lui, état que d'une seule plainte, déposée "par un jeune homme", a précisé l'archevêque de Dijon, Antoine Hérouard, dans un communiqué. Mgr Hérouard précise avoir reçu via la CEF (Conférence des évêques de France), en novembre 2024, "un courrier d'un jeune homme déclarant avoir déposé une plainte auprès du Procureur de la République contre le prêtre, pour des faits qui se seraient déroulés en 2010".

"J'ai écrit alors une lettre au plaignant et lui ai proposé de le rencontrer s'il le souhaitait, et l'invitant à prendre contact avec la cellule d'écoute du diocèse. Il n'a pas donné suite. Dans le même temps, à la demande de la gendarmerie, j'ai transmis les renseignements qui m'étaient demandés", a précisé l'archevêque.

Dans la foulée, interdiction a été faite au prêtre concerné "de tout ministère auprès de mineurs y compris la catéchèse, interdiction de confesser des mineurs, interdiction de se rendre dans ses anciennes paroisses et d'être en contact avec des personnes qu'il aurait eu à suivre dans le cadre de son ministère alors qu'elles étaient mineures".

"Mes pensées vont d'abord à la personne victime présumée et à sa famille", ajoute Mgr Hérouard, qui "redit sa confiance dans le travail de la justice et dans les investigations de la gendarmerie pour que la vérité se fasse pleinement jour". Prêtre "Fidei Donum" (en mission) au Maroc, dans le diocèse de Rabat depuis 2017, le père était rentré en France en 2024, à la demande de l'archevêque de Rabat, pour une période d'un an "afin de pouvoir bénéficier d'un suivi psychologique", a indiqué le diocèse de Dijon sans plus de précisions.

Pendant cette année, il était prêtre coopérateur à la paroisse Saint-Pierre de Dijon.

(Source AFP)