Une nouvelle agence BNP Paribas au centre-ville de Besançon

L’agence, située au 34 Grande rue a été inaugurée ce 16 septembre 2025 par Mélanie Guerrato, directrice de la région Grand Est de la Banque Commerciale en France de BNP Paribas. Zoom en images sur les locaux rénovés…

"Le dispositif de BNP Paribas évolue à Besançon pour s'adapter aux usages et aux besoins de nos clients", nous est-il indiqué. C’est pourquoi, les locaux ont été repensés pour "accueillir les clients particuliers aux derniers standards d’accueil, d’accompagnement digital et de services de proximité", explique l’agence en précisant que le tout a été effectué en "améliorant les conditions de travail de nos collaborateurs".

Pour rappel, BNP Paribas dispose d'une maison des professionnels située au 2 rue de la Préfecture et d'un pôle d'expertise dans le quartier d’affaires Besançon Temis regroupant les conseillers et chargés d'affaires dédiés à la clientèle entreprise, banque privée et gestion de fortune.