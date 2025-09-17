Une nouvelle agence BNP Paribas au centre-ville de Besançon

"Le dispositif de BNP Paribas évolue à Besançon pour s'adapter aux usages et aux besoins de nos clients", nous est-il indiqué. C’est pourquoi, les locaux ont été repensés pour "accueillir les clients particuliers aux derniers standards d’accueil, d’accompagnement digital et de services de proximité", explique l’agence en précisant que le tout a été effectué en "améliorant les conditions de travail de nos collaborateurs".
Pour rappel, BNP Paribas dispose d'une maison des professionnels située au 2 rue de la Préfecture et d'un pôle d'expertise dans le quartier d’affaires Besançon Temis regroupant les conseillers et chargés d'affaires dédiés à la clientèle entreprise, banque privée et gestion de fortune.