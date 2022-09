Une nouvelle parfumerie réservée aux audacieux à Besançon

Dans la rue, il faut ouvrir l’oeil pour repérer l’entrée de la boutique. Seule l’inscription « À travers la fumée » indique que l’on se trouve au bon endroit. Un nom atypique qui vient de l’origine même du mot parfum, per fumum en latin qui signifie à travers la fumée. Celui-ci fait référence à l’utilisation première du parfum, c’est-à-dire à son usage au cours des rituels sacrés.

Pour l’histoire c’est fait, venons en aux parfums maintenant. Ne cherchez pas les traditionnels Dior, Chanel, Armani etc, vous n’en trouverez pas ici. C’est d’ailleurs l’une des particularité de la boutique de Mélanie Fischbach. Dans une parfumerie de niche, on trouve des parfums non genrés et plus anonymes sans réelle grosse couverture médiatique. Ce sont plutôt des produits qui "sont vendus de manière plus confidentielle et connus auprès des amateurs seulement" qui mettent l’accent sur "la qualité des matières premières avec des approches souvent plus éthiques" nous explique Mélanie.

Du parfum de Sissy à la putain des palaces en passant par la poubelle

On y trouve entre autres des marques très anciennes datant de 1720 comme Oriza Legrand, mais surtout très originales comme le parfum préféré de l’impératrice Sissy chez Nicolas Barry. L’Orchestre, encore, veut retrouver l’odeur de la musique. Mélanie Fischbach nous en dit plus : "Quand elle fait un parfum, elle fait un morceau de musique avec. Par exemple, il y a un parfum qui s’appelle Ambre Cello. Et pour moi qui ai fait du violoncelle, quand je le sens, j’ai l’impression de sentir le bois du violoncelle". D’autres parfums interpellent, comme ceux d’État libre d’orange avec ses noms tels que Putain des palaces ou encore I am trash (déchet en anglais) conçu avec des fruits recyclés. Les prix vont de 75€ avec la gamme d’Essential Parfum, une marque assez récente éco responsable et avec peu de packaging à la Collection privée qui elle peut aller atteindre les 210€.

La boutique recense une cinquantaines de produits de parfumerie et propose également des savons, des bougies et des sacs à main de la marque Biba très appréciés des clients pour leur rapport qualité prix.

