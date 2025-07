Une pré-rentrée au mois d’août pour les étudiants en santé à Besançon…

Pour rappel, le tutorat santé a pour objectif d'aider les étudiants en première année d’études de santé à réussir leur examen classant grâce à un soutien pédagogique, méthodologique et moral.

Pendant trois jours, les tuteurs partageront leur expérience, feront découvrir les locaux et les environs aux étudiants, et proposeront de nombreuses activités telles que des présentations des unités d’enseignement du premier semestre, des initiations aux cours et aux QCM, un atelier d’apprentissage du remplissage des feuilles de marques, ainsi que des olympiades sportives pour renforcer la cohésion.

Cet événement marquera le début du parcours universitaire de près de 950 élèves inscrits en PASS et LAS tout confondu. "C’est une année décisive qui les attend, rythmée par un examen classant en fin de semestre", prévient le tutorat santé qui poursuit : "À l’issue de celui-ci, seuls les mieux classés pourront poursuivre en deuxième année dans les filières convoitées : médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique, métiers de la rééducation ou encore sciences infirmières".

Un tutorat gratuit pour tous

Le tutorat santé souhaite garantir l’égalité des chances, quel que soit le milieu social de chacun. Alors que de nombreuses préparations privées proposent des services souvent coûteux, le Tutorat propose gratuitement et pour tous, un accompagnement psychologique et académique complet et bienveillant ainsi que des entraînements réguliers avec QCM quotidiens, préparations aux enseignements dirigés, partiels blancs, et moments d’échange entre tuteurs et étudiants.