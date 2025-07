Vendanges 2025 : la campagne de recrutement est lancée en Bourgogne-Franche-Comté

La saison des vendanges en Bourgogne-Franche-Comté approche. En 2025, elle débutera fin août dans la plupart des domaines, indique un communiqué commun des acteurs régionaux de l’emploi agricole. Ce démarrage, plus précoce que l’année dernière, pourrait cependant évoluer "en fonction des territoires et des conditions climatiques".

Plus de 40 000 vendangeurs attendus

Comme chaque année, les acteurs de la région se mobilisent pour faire face aux besoins de main-d’œuvre. Plus de 40.000 vendangeurs sont nécessaires pour assurer la récolte, selon la Confédération des appellations et des vignerons de Bourgogne (CAVB). Pour répondre à cette demande, France Travail, l’Association nationale paritaire pour l’emploi et la formation en agriculture (ANEFA) Bourgogne-Franche-Comté, la Fédération régionale des syndicats d’exploitants agricoles (FRSEA) de Bourgogne Franche-Comté et VITA Bourgogne ont lancé leur campagne de recrutement annuelle. Les postes de coupeur, porteur et ouvrier caviste (H/F) sont à pourvoir.

Les offres sont ouvertes "à toutes et tous, sans diplôme ou expérience requis", précisent les organisateurs. Les viticulteurs recherchent avant tout "des personnes motivées pour travailler dans une ambiance conviviale".

Des plateformes et un accompagnement personnalisé

Deux plateformes principales sont mises à disposition pour faciliter les recrutements. Sur francetravail.fr, les employeurs peuvent déposer leurs offres, tandis que les candidats peuvent postuler directement, tout en bénéficiant de l’appui d’un conseiller France Travail.

Le site lagriculture-recrute.org permet également de "candidater gratuitement et d’être accompagnés dans leurs démarches par les services départementaux".

Des actions pour lever les freins à l’emploi

Dans l’ensemble des départements viticoles de la région, plusieurs dispositifs sont en place pour encourager les candidatures. Ainsi, "le cumul salaire vendanges et RSA est possible", précisent les partenaires de la campagne. Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher de leur conseiller France Travail ou du Conseil départemental pour plus d’informations.

À noter : la campagne de recrutement est déjà lancée et les postes sont à pourvoir rapidement. Une opportunité à saisir pour celles et ceux qui souhaitent vivre l’expérience des vendanges tout en contribuant à une activité emblématique de la région.